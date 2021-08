Sembra davvero giunta al capolinea l'avventura di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il fuoriclasse portoghese, acquistato dai bianconeri nell'estate 2018, ha comunicato al suo agente Jorge Mendes l'intenzione di non giocare più con la maglia bianconera. Lo riferisce Sky secondo cui anche Allegri sarebbe stato messo al corrente della decisione di CR7. Ronaldo avrebbe giù svuotato il suo armadietto alla Continass e non dovrebbe essere a disposizione per la prossima sfida di campionato contro l'Empoli allo Stadium.

La Juve non vuole perdere Ronaldo a zero

La presa di posizione della Juventus è chiara: Cristiano Ronaldo non partirà a zero. Il club bianconero, infatti, ha fissato a 25 milioni di euro il prezzo per liberare il portoghese, il cui contratto attuale scade nel 2022. Si attende a questo punto un'offerta formale del Manchester City, l'unica società che sembra avere le carte in regola per arrivare a CR7.

Da Kean a Scamacca, i possibili sostituti

L'addio di Cristiano Ronaldo impone alla Juventus di cercare in fretta un sostituto. Secondo Sky sono da considerare poco percorribili le piste che conducono a Gabriel Jesus (Guardiola lo vuole con sé al City) e Icardi (l'argentino ex Inter vuole rimanere al PSG). Più concrete le strade che portano a Moise Kean e a Gianluca Scamacca.

Kaio Jorge: "Mi ispiro a CR7. Spero resti, ma non si sa"

