Calcio

Calciomercato - "Cristiano Ronaldo resterà alla Juventus"; Sergio Ramos al PSG

CALCIOMERCATO - Il nuovo ds della Juventus Federico Cherubini blinda in conferenza Cristiano Ronaldo. Sergio Ramos-PSG è fatta: biennale ricchissimo come richiesto dall'ex Real Madrid. In cui, peraltro, sogna di giocare in futuro Kylian Mbappé. Jadon Sancho: ufficiale il passaggio dal Borussia Dortmund al Manchester United per una cifra tra gli 85 e i 95 milioni.

00:00:57, un' ora fa