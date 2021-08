Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Ronaldo: addio Juventus

Non usano troppi giri di parole né Gazzetta dello Sport, né Corriere dello Sport e nemmeno il casalingo Tuttosport: CRCiao, Capolinea e un più austero CR7 parte. Sono queste le copertine e i titoli dei 3 principali giornali sportivi italiani. Conferme su entrambi di quanto anticipato nei giorni scorsi per primo dall’Equipe, con la destinazione principale che sembra essere Manchester, sponda City, come conferma del resto anche la stampa inglese.

La nostra opinione. Attenzione però perché Mendes ieri è volato a Parigi e non a Manchester, anche se nella capitale francese non si è effettivamente registrato un incontro con il PSG. Il dato di fatto chiaro è solo uno: Ronaldo vuole andare via. E adesso l’ha fatto capire in maniera netta, evidente. Il City pagherà alla Juve 30 milioni? Il tempo è poco, martedì chiude il mercato e l’affare non è così semplice vista la portata del giocatore. Se però rispetto ai 31 nette della Juventus Ronaldo decide di abbassarsi un po’ l’ingaggio, vista anche la situazione, probabilmente una maniera per chiudere e accontentare anche la Juve la troveranno.

Il sostituto di CR7: da Icardi a Kean

Sulle stesse prime pagine dei quotidiani italiani si valuta come la Juventus sostituirà Ronaldo. E nel lotto di trova praticamente di tutto: da Icardi a Vlahovic, da Kean a Raspadori fino a Scamacca. Dipende dalla testata, ma ognuna ha il suo nome per la Juventus.

La nostra opinione. Una confusione e un mucchione in cui, con tutta onestà, i quotidiani paiono più che altro sparare. Su Kean ci sono conferme reali vista la giornata passata ieri da Raiola in sede, le altre sono suggestioni. Vlahovic costa tantissimo, troppo in questo momento per questa Juventus; Icardi sarebbe una grande soluzione ma da Parigi sta già partendo Mbappé, difficile possa essere lui a meno che Ronaldo non sorpresa tutti e salti la pista City per concretizzarsi quella PSG; Raspadori sarebbe una scommessa comunque da dover concordare con il Sassuolo... E con Locatelli non è stato così semplice arrivare all’accordo. Insomma la Juventus sembra essere rimasta spiazzata: le alternative sono poche, quelle buone sono difficili e il tempo è pressoché zero.

Mbappé a un passo dal Real Madrid

E’ quasi fatta invece per Mbappé al Real Madrid. I quotidiani spagnoli lo danno vicinissimo, ma anche l’Equipe conferma, con una prima pagina piuttosto chiara. L’offerta da 180 milioni dovrebbe essere stata quella buona. Carlo Ancelotti e il suo Real hanno di nuovo una stella: colpo che a Madrid mancava da un po’.

La nostra opinione. Qualche mese fa Florentino Perez piangeva miseria e parlava di insostenibilità del calcio per i grandi club senza la superlega, oggi tira fuori 180 milioni di euro per Mbappé. Abbastanza clamoroso questo botto finale, con un matrimonio però che calcisticamente ci può stare: Kylian Mbappé esce finalmente dalla Francia e va a fare il protagonista, la stella unica, il centro del progetto.

