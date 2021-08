Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Quello successo a Barcellona nelle ultime 24 ore ha del clamoroso: dopo quasi 21 anni di amore le strade dei blaugrana e disi sono separate a causa di "ostacoli finanziari e strutturali" . Se giovedì mattina i giornali spagnoli erano compatti sul "Messi Day", il giorno del rinnovo della Pulce, alle 19.45 è arrivato un altro annuncio, quello dell’addio . Ecco allora che i quotidiani iberici hanno aperto oggi le edicole con titoli catastrofici: "" per Sport, "" per Mundo Deportivo, "" per As, "" per Marca, gioco di parole per il quotidiano catalano Esportiu: "", "addio". Resta da capire dove si accaserà ora il fenomeno argentino: la stampa spagnola avanza compatta l'ipotesi PSG.