Gli ultimi giorni di calciomercato sono, tradizionalmente, quelli più emozionanti e controversi. Certamente lo saranno anche per questa sessione estiva, infiammatasi nel corso del mese di agosto con, in cima, ovviamente le operazioni riguardanti Lionel Messi dal Barcellona al PSG Cristiano Ronaldo dalla Juventus al Manchester United . Il termine ultimo per vendere e comprare sarà, lo ricordiamo, martedì 31 agosto 2021 alle 20. Vediamo, ora, qui di seguito, i 15 nomi "caldi" che animeranno le ultime ore di affari.

Mauro Icardi

Serie A Formazioni tipo: ecco come giocheranno le 20 squadre di A 02/08/2021 A 22:27

Età: 28 anni

28 anni Squadra d'appartenenza: PSG

PSG Scadenza contratto: 30/6/2024

30/6/2024 Valutazione mercato: 40 milioni di euro (fonte Transfermarkt)

40 milioni di euro (fonte Transfermarkt) Interessa a: Juventus

Portarlo a Torino sembra complicatissimo. La Juventus ha ormai chiuso per Kean e valuta un'ulteriore punta da inserire in organico, che potrebbe anche essere "di prospettiva". Il problema sono i 10 milioni che "Maurito" percepisce al PSG. Inoltre, se Mbappé dovesse raggiungere l Real Madrid, l'ex Inter vorrebbe restare a Parigi per trovare più spazio.

Mauro Icardi Credit Foto Getty Images

Miralem Pjanic

Età: 31 anni

31 anni Squadra d'appartenenza: Barcellona

Barcellona Scadenza contratto: 30/6/2024

30/6/2024 Valutazione mercato: 20 milioni di euro (fonte Transfermarkt)

20 milioni di euro (fonte Transfermarkt) Interessa a: Juventus

Cavallo di ritorno in casa juventina, chiesto espressamente da mister Massimiliano Allegri. E' la prima scelta, senza dubbio, per la metà campo ed è fuori dal progetto Barcellona. Ragion per cui resta il maggior indiziato a rinforzare il reparto. Si tratta - ed è affare complicato - coi blaugrana per la suddivisione dell'ingaggio.

Miralem Pjanic Credit Foto Getty Images

Axel Witsel

Età: 32 anni

32 anni Squadra d'appartenenza: Borussia Dortmund

Borussia Dortmund Scadenza contratto: 30/6/2022

30/6/2022 Valutazione mercato: 9 milioni (fonte Transfermarkt)

9 milioni (fonte Transfermarkt) Interessa a: Juventus

E' l'alternativa a Pjanic. Anch'egli piace molto ad Allegri, che provò a vestirlo di bianconero 5 anni fa. Vanamente, perché il belga volò a San Pietroburgo per sposare la causa dello Zenit.

Axel Witsel Credit Foto Getty Images

Filip Kostic

Età: 28 anni

28 anni Squadra d'appartenenza: Eintracht Francoforte

Eintracht Francoforte Scadenza contratto: 30/6/2023

30/6/2023 Valutazione mercato: 35 milioni di euro (fonte Transfermarkt)

35 milioni di euro (fonte Transfermarkt) Interessa a: Lazio

I 20 milioni di quota fissa richiesti dall'Eintracht Francoforte hanno fatto frenare Tare e Lotito. Tuttavia, è previsto un nuovo incontro a Francoforte per provare il tutto per tutto accontentando la specifica richiesta di Maurizio Sarri.

Filip Kostic, Eintracht Francoforte Credit Foto Getty Images

Franck Ribéry

Età: 38 anni

38 anni Squadra d'appartenenza: svincolato

svincolato Scadenza contratto: -

- Valutazione mercato: -

- Interessa a: Lazio

Alternativa di lusso a Kostic. E molto più semplice, in considerazione dello status di svincolato e dalla profonda volontà dell'ex Fiorentina e Bayern Monaco di voler proseguire a giocare in Italia.

Franck Ribéry, Fiorentina 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Jesus Corona

Età: 28 anni

28 anni Squadra d'appartenenza: Porto

Porto Scadenza contratto: 30/6/2022

30/6/2022 Valutazione mercato: 30 milioni di euro (fonte Transfermarkt)

30 milioni di euro (fonte Transfermarkt) Interessa a: Milan

Trattativa sempre più complicata per via delle richieste esose del Porto (bottega da sempre carissima) per l'esterno destro messicano. Le parti non riescono a trovare un punto d'accordo.

Jesus Corona, Porto 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Romain Faivre

Età: 23 anni

23 anni Squadra d'appartenenza: Brest

Brest Scadenza contratto: 30/6/2025

30/6/2025 Valutazione mercato: 13 milioni di euro (fonte Transfermarkt)

13 milioni di euro (fonte Transfermarkt) Interessa a: Milan

Il Brest chiede 15 milioni subito. Il MIlan, dopo essere partito da quota 10, è arrivato a 12 milioni di parte fissa più altri 3 "variabili". La sensazione è che la fumata sarà bianca.

Romain Faivre, obiettivo del Milan, con la maglia del Brest (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Junior Messias

Età: 30 anni

30 anni Squadra d'appartenenza: Crotone

Crotone Scadenza contratto: 30/6/2021

30/6/2021 Valutazione mercato: 3,5 milioni di euro (fonte Transfermarkt)

3,5 milioni di euro (fonte Transfermarkt) Interessa a: Milan e Torino

Tra Milan e Torino, in vantaggio sembrano essere, attualmente, i granata, primi estimatori del jolly brasiliano del Crotone. Che chiede sempre 7 milioni. Nella trattativa, però, potrebbe essere inserito il difensore Koffi Djidji, già tra i pitagorici nella scorsa stagione in Serie A.

Junior Messias, Crotone 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Domenico Berardi

Età: 27 anni

27 anni Squadra d'appartenenza: Sassuolo

Sassuolo Scadenza contratto: 30/6/2024

30/6/2024 Valutazione mercato: 35 milioni di euro (fonte Transfermarkt)

35 milioni di euro (fonte Transfermarkt) Interessa a: Fiorentina, Atalanta e Milan

Il nazionale azzurro si sente finalmente pronto per una piazza calda. Ma la sensazione è che potrebbe rimanere col cerino in mano, dal momento che sia Fiorentina che Milan e Atalanta avrebbero trovato alternative maggiormente praticabili.

Domenico Berardi, Sassuolo 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Riccardo Orsolini

Età: 24 anni

24 anni Squadra d'appartenenza: Bologna

Bologna Scadenza contratto: 30/6/2024

30/6/2024 Valutazione mercato: 15 milioni di euro (fonte Transfermarkt)

15 milioni di euro (fonte Transfermarkt) Interessa a: Fiorentina

Mihajlovic lo trattiene per la maglietta a Bologna, la Viola lo tenta. Potrebbe essere la classica trattativa da ultimissimi minuti.

Riccardo Orsolini a contrasto con Leonardo Capezzi, Bologna-Salernitana, Serie A 2021-22, LaPresse Credit Foto LaPresse

Gianluca Scamacca

Età: 22 anni

22 anni Squadra d'appartenenza: Sassuolo

Sassuolo Scadenza contratto: 30/6/2025

30/6/2025 Valutazione mercato: 15 milioni di euro (fonte Transfermarkt)

15 milioni di euro (fonte Transfermarkt) Interessa a: Cagliari e Juventus

E' ancora un'opzione per la Juventus, che potrebbe prenderlo insieme a Kean. Tuttavia, nelle ultime ore si è fatta strada in maniera molto concreta l'ipotesi di trasferimento in prestito al Cagliari, che cerca una prima punta dopo l'addio di Giovanni Simeone

Gianluca Scamacca durante Sassuolo-Sampdoria, Serie A 2021-2022 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Andrea Petagna

Età: 26 anni

26 anni Squadra d'appartenenza: Napoli

Napoli Scadenza contratto: 30/6/2024

30/6/2024 Valutazione mercato: 15 milioni di euro (fonte Transfermarkt)

15 milioni di euro (fonte Transfermarkt) Interessa a: Sampdoria

"Tu resti qua", gli ha quasi "intimato" Luciano Spalletti dopo il gol decisivo al Genoa. In realtà, l'attaccante ex Atalanta e SPAL avrebbe già dato la propria parola alla Sampdoria, che deve assolutamente rinforzare il reparto avanzato, ancora a secco di gol dopo le prime due partite di campionato.

Andrea Petagna (Napoli) al termine di Genoa-Napoli, Serie A 2021-2022 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Keita Baldé

Età: 26 anni

26 anni Squadra d'appartenenza: Monaco

Monaco Scadenza contratto: 30/6/2022

30/6/2022 Valutazione mercato: 8 milioni di euro (fonte Transfermarkt)

8 milioni di euro (fonte Transfermarkt) Interessa a: Sampdoria e Inter

L'attaccante potrebbe tornare in blucerchiato, anche in caso di arrivo di Andrea Petagna. Il giocatore è in scadenza col Monaco e si sta cercando la formula giusta per ottenere l'accordo a titolo definitivo. Pressoché nulle le chance di vederlo all'Inter come quarta punta. Marotta ha dichiarato chiuso il mercato in entrata dei nerazzurri.

Keita Baldé, Sampdoria 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Teun Koopmeiners

Età: 23 anni

23 anni Squadra d'appartenenza: AZ Alkmaar

AZ Alkmaar Scadenza contratto: 30/6/2023

30/6/2023 Valutazione mercato: 16,5 milioni di euro (fonte Transfermarkt)

16,5 milioni di euro (fonte Transfermarkt) Interessa a: Atalanta

Tutto fatto per il centrocampista nazionale olandese, che ha già salutato i suoi compagni dell'AZ ALkmaar. L'Atalanta se l'è assicurato per la cifra di 14 milioni più bonus.

Teun Koopmeiners in azione con la maglia dell'AZ Alkmaar - Eredivisie 2020-21 Credit Foto Getty Images

Jérémie Boga

Età: 24 anni

24 anni Squadra d'appartenenza: Sassuolo

Sassuolo Scadenza contratto: 30/6/2022

30/6/2022 Valutazione mercato: 20 milioni di euro (fonte Transfermarkt)

20 milioni di euro (fonte Transfermarkt) Interessa a: Crystal Palace e Atalanta

Lo voleva il Nizza, lo ha corteggiato l'Atalanta e ora su di lui è piombato il Crystal Palace. Venti milioni "sull'unghia" (e per gli standard della Premier League, si sa, non sono affatto un problema) oppure resterà al Sassuolo.

Jérémie Boga durante Sassuolo-Sampdoria, Serie A 2021-2022 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Cristiano Ronaldo, addio Juve: le immagini dell'arrivo a Lisbona

Calciomercato 2020-2021 Tabellone di mercato: acquisti e cessioni della Serie A 2021-2022 23/07/2021 A 16:55