Kjaer e Il caso di Kylyan Mbappé è quello più clamoroso, ma non è certo l'unico. Sono tanti, oltre al fuoriclasse del PSG e della Nazionale francese, i giocatori in scadenza di contratto il 30 giugno 2022 e che quindi, a partire dall'1 gennaio, avranno la possibilità di liberarsi a parametro zero discutendo del proprio futuro con chi vorranno e saranno liberi di ascoltare le offerte più remunerative e interessanti. Abbiamo selezionato i 15 casi più spinosi sia in Italia che all'estero. Premesso che sul mercato le cose possono cambiare da un giorno all'altro, una previsione la possiamo fare senza timore di essere smentiti: i prossimi mesi saranno infuocati e riserveranno sorprese. Non sono stati affrontati altri casi relativi, ad esempio, a Dybala Lautaro Martinez in quanto per tutti e tre il rinnovo di contratto appare - al momento - la soluzione più probabile.

Paul Pogba (Manchester United)

Età: 28 anni.

Valutazione di mercato: 60 milioni.

Interessa a: Juventus, PSG, Real Madrid.

Parleremo con il Manchester United e vedremo. Torino gli è rimasta nel cuore: lui a queste cose tiene molto. La possibilità che torni c'è, ma questo dipenderà anche dalla Juventus". Meno di un mese fa le parole di Mino Raiola avevano acceso l'entusiasmo dei tifosi bianconeri, che sognano il ritorno a casa del centrocampista francese. Ed è stato La Juventus? Parlo sempre con i miei ex compagni, come Paulo (Dybala, ndr). Sono a Manchester, ho ancora un anno di contratto, e poi vedremo. Voglio finire bene lì, e poi vediamo cosa succede. Se a Torino sto bene? Sì si sta bene, vedremo...". La concorrenza per Pogba è spietata: al momento PSG e Real Madrid sono in vantaggio sulla Juve, che potrebbe tentare il controsorpasso proprio sfruttando gli ottimi rapporti con Raiola. ". Meno di un mese fa le parole di Mino Raiola avevano acceso l'entusiasmo dei tifosi bianconeri, che sognano il ritorno a casa del centrocampista francese. Ed è stato lo stesso Pogba , subito dopo la semifinale di Nations League vinta 3-2 dalla Francia sul Belgio, a surriscaldare ulteriormente l'ambiente con le sue parole: "...". La concorrenza per Pogba è spietata: al momento PSG e Real Madrid sono in vantaggio sulla Juve, che potrebbe tentare il controsorpasso proprio sfruttando gli ottimi rapporti con Raiola.

Franck Kessié (Milan)

Età: 24 anni.

Valutazione di mercato: 55 milioni.

Interessa a: PSG, Chelsea.

Tormentone infinito (e reso tale anche dalle improvvide dichiarazioni d'amore per i colori rossoneri del diretto interessato), il caso Kessié sembra destinato a tenere banco in casa Milan ancora a lungo. La distanza tra la richiesta del giocatore e l'offerta del club rimane ampia, difficile da colmare. E considerati i precedenti di Donnarumma e Calhanoglu, un addio a fine stagione a parametro zero anche dell'ivoriano non è affatto impensabile.

Marcelo Brozovic (Inter)

Età: 28 anni.

Valutazione di mercato: 40 milioni.

Interessa a: PSG.

Di trattativa vera e propria per il rinnovo tra l'Inter e il centrocampista croato non si può ancora parlare. Dopo la sosta per le Nazionali andrà in scena un primo, serio approccio tra le parti. Brozovic chiede un ritocco dell'ingaggio (al momento guadagna 3,5 milioni a stagione) e questo aspetto - anche alla luce delle difficoltà economiche dell'Inter - rappresenta naturalmente l'ostacolo principale. Tuttavia, come precisa Tuttosport, filtra ottimismo. L'Inter offre un ingaggio (bonus compresi) di poco più di 5 milioni, Brozovic ne chiede 6. Incontrarsi a metà strada non sembra impossibile. Diversi club stranieri comunque (in primis il PSG) stanno alla finestra. Ora la palla passa a Marotta e Ausilio.

Lorenzo Insigne (Napoli)

Età: 30 anni.

Valutazione di mercato: 48 milioni.

Interessa a: Milan, Inter.

Gli ultimi spifferi provenienti da Napoli raccontano di un disgelo tra il presidente De Laurentiis e il capitano: l'idea del patron del Napoli, come rivela Il Mattino, è quella di presentare due offerte differenti a seconda che la squadra si qualifichi o meno alla prossima Champions. Si procede a passi ancora molto lenti ma se dovessimo sbilanciarci, considerato il forte legame con la città e i tifosi, punteremmo un simbolico euro sulla permanenza di Insigne. Nel frattempo Milan e Inter tengono monitorata la situazione.

Andrea Belotti (Torino)

Età: 27 anni.

Valutazione di mercato: 30 milioni.

Interessa a: Inter. Milan, Fiorentina.

Per il momento non ha firmato e non credo abbia voglia di firmare. Io ho fatto un'offerta che andava oltre alle mie possibilità, non posso costringerlo ad accettarla". Le parole del presidente del Torino, ". Le parole del presidente del Torino, Urbano Cairo , sanciscono di fatto la fine dell'avventura del Gallo in maglia granata. A fine stagione - se non addirittura già a gennaio - le strade si divideranno. Tra le pretendenti occhio anche alla Fiorentina, alla ricerca del sostituto di Vlahovic.

Juan Cuadrado (Juventus)

Età: 33 anni.

Valutazione di mercato: 16 milioni.

Decisamente meno complicata la situazione legata a Juan Cuadrado: l'esterno colombiano, preziosissimo dal punto di vista tattico per la sua capacità di ricoprire più ruoli e di svolgere entrambe le fasi, è vicino all'accordo con il club bianconero per il rinnovo fino al 2023 più un'eventuale altra stagione. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve.

Alvaro Morata (Juventus)

Età: 28 anni.

Valutazione di mercato: 45 milioni.

Tecnicamente Alvaro Morata non rientra tra i giocatori in scadenza perché il suo contratto con l'Atletico Madrid, club proprietario del cartellino, ha validità fino al 30 giugno 2023. Il nodo è un altro e riguarda principalmente la volontà della Juventus di esercitare, la prossima estate, il diritto di riscatto per l'acquisizione a titolo definitivo dello spagnolo: servono 35 milioni di euro e, anche dopo le notizie provenienti dal fronte Vlahovic, sembra davvero difficile che la Juve possa prodursi in un investimento simile. Probabile, quindi, che a fine stagione Morata torni all'Atletico.

Alessio Romagnoli (Milan)

Età: 26 anni.

Valutazione di mercato: 25 milioni.

Interessa a: Juventus, Lazio, Everton.

In questo primo scorcio di stagione Romagnoli ha dimostrato grande professionalità: nonostante sia ormai a tutti gli effetti una riserva di Tomori e Kjaer, ha risposto presente quando è stato chiamato in causa giocando anche alcune buone gare (vedi contro la Lazio in campionato). Fatta questa premessa, tuttavia, le strade tra i rossoneri e il 26enne ex Roma sembrano destinate a dividersi a fine stagione: il Milan farà senza dubbio un'offerta, ma difficilmente accontenterà le richieste del giocatore la cui avventura a Milanello pare arrivata ai titoli di coda.

Angel Di Maria (PSG)

Età: 33 anni.

Valutazione di mercato: 20 milioni.

L'esterno argentino viene puntualmente inserito nell'elenco dei giocatori in partenza a ogni sessione di mercato, sia estiva che invernale. Alla fine della stagione sarà lui a decidere dove proseguire la carriera e la sensazione è che molto dipenderà da come si concluderà quest'annata: il prolungamento di un ulteriore anno non è un'ipotesi da scartare, anche se la pista più concreta è quella che conduce a un ritorno in patria, al Rosario Central, il club che l'ha lanciato nel grande calcio.

Isco (Real Madrid)

Età: 29 anni.

Valutazione di mercato: 18 milioni.

Interessa a: Milan, Juventus, Lione.

Impiegato con il contagocce al Real Madrid, il 2022 per Isco potrebbe essere l'anno dell'addio alle merengues. Stiamo parlando di un giocatore ancora relativamente giovane e il cui spessore tecnico non si discute. Difficile - se non impossibile - pensare a un rinnovo con i Blancos. In italia piace molto a Juventus e Milan. Attenzione anche in Francia, dove il Lione ci sta facendo più di un pensierino. Da considerare il nodo ingaggio: almeno in ottica Serie A servirà un abbassamento delle pretese da parte del giocatore rispetto alla richiesta di 7 milioni a stagione.

Remo Freuler (Atalanta)

Età: 29 anni.

Valutazione di mercato: 25 milioni.

Punto di forza dell'Atalanta del ciclo di Gasperini, il centrocampista svizzero non ha ancora prolungato il contratto con la Dea e il suo futuro potrebbe essere lontano da Bergamo. Detto del suo debole per il Borussia Dormtund, attenzione all'effetto domino legato all'eventuale addio di Kessié al Milan. Freuler, che guadagna 800mila euro a stagione, potrebbe essere il sostituto ideale dell'ivoriano in rossonero. E arriverebbe, naturalmente, gratis.

Ansu Fati (Barcellona)

Età: 18 anni.

Valutazione di mercato: 60 milioni.

Interessa a: Manchester United.

Si preannuncia battaglia intorno al 18enne spagnolo il cui contratto, secondo quanto precisato dal quotidiano Sport, sarebbe rinnovabile dal Barcellona in maniera unilatarale e alle stesse condizioni fino al 2024. Tesi, questa, negata in maniera decisa dall'agente del giocatore, Jorge Mendes, che per prolungare fino al 2026 chiede naturalmente un sensibile ritocco dell'ingaggio del giocatore, che al momento guadagna circa un milione di euro all'anno. Attenzione quindi ai possibili sviluppi. Per Fati si stanno muovendo il Manchester United, in ottimi rapporti con Mendes dopo l'affare Cristiano Ronaldo, e la Juventus.

Jeremie Boga (Sassuolo)

Età: 24 anni.

Valutazione di mercato: 20 milioni.

Interessa a: Atalanta, Siviglia.

L'esperienza dell'ivoriano al Sassuolo potrebbe concludersi già a gennaio. Su di lui c'è il forte interessamento dell'Atalanta, intenzionata a tornare alla carica dopo averci provato in estate: la Dea conta sul fatto che il club emiliano - a sei mesi dalla scadenza - si accontenterà di una somma decisamente inferiore a quella richiesta in estate per liberare il giocatore (25 milioni). Da non escludere nemmeno la pista estera: Boga piace molto al Siviglia.

Alexandre Lacazette (Arsenal)

Età: 30 anni.

Valutazione di mercato: 22 anni.



La separazione tra Lacazette e l'Arsenal a fine stagione è certa: basti pensare che già in estate i Gunners avevano fissato il prezzo dell'attaccante francese (18 milioni di euro). Il giocatore ha un ingaggio molto alto (9 milioni a stagione) e proprio per questo la pista più concreta è quella estera: in estate c'era stato un forte interessamento dell'Atletico Madrid che tuttavia era finito con un nulla di fatto.

Axel Witsel (Borussia Dortmund)

Età: 32 anni.

Valutazione di mercato: 9 milioni.

Interessa a: Juventus.

Promesso sposo della Juventus nell'estate 2016 prima del dietrofront in extremis dello Zenit San Pietroburgo, il centrocampista belga piace ancora (e tanto) ai bianconeri. Dando per scontato il mancato rinnovo con il Dortmund a fine stagione, si può ipotizzare un trasferimento alla Continassa già a gennaio, magari a fronte di un piccolo indennizzo versato nelle casse del club tedesco.

* Per le valutazioni di mercato la fonte è Transfermarkt.

