L'uomo decisivo per il successo dell'Italia a Euro, Gigio Donnarumma, è pronto per la nuova avventura al PSG. Prevista per domani la firma del contratto quinquennale che legherà il portiere al club parigino guidato da Pochettino. Nella capitale francese, però, l'ex giocatore del Milan dovrà confrontarsi con Keylor Navas che ha rinnovato recentemente fino al 2024.

Interessante l'ipotesi avanzata dal quotidiano francese Le Parisien sulla possibile convivenza dei due portieri. In Francia considerano difficile la definizione di una gerarchia assoluta, con Donnarumma davanti a Navas. Più probabile una gestione in alternanza, con l'italiano che verrebbe impiegato in campionato e l'ex Real che sarebbe il titolare in Champions League. "Sarebbe la scelta meno pericolosa" scrive Le Parisien.

Con tutta probabilità sarà comunque il campo a definire la situazione: se Donnarumma dovesse confermarsi a questi livelli è difficile pensare ad una panchina nei match europei. Al PSG hanno già vissuto un'esperienza analoga con Buffon e Areola che giocarono alternati sotto la guida di Tuchel. Non fu una scelta particolarmente azzecata.

