Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Cristiano Ronaldo-Mbappé: giorni di fuoco

Incrocio Cristiano Ronaldo-Mbappé. Le Merengues - secondo le indiscrezioni spagnole di AS - presenteranno un'offerta ai parigini il 30 agosto e se questa dovesse essere accettata, allora Al-Khelaïfi potrebbe puntare proprio sull'attaccante della Juve (del quale è molto amico) per costruire un altro tridente da sogno, composto da Neymar, Messi e, appunto, Cristiano Ronaldo.

La nostra opinione: mancano pochi giorni ormai alla chiusura del mercato (in programma il 1° settembre), ma non accennano a diminuire le voci riguardanti il futuro di Cristiano Ronaldo. In Spagna il quotidiano madrileno AS parla della possibilità di vederlo al PSG in questa stagione, nel caso in cui Kylian Mbappé dovessere passare al Real Madrid.

Juve, possibile scambio McKennie-Sissoko

La Juventus potrebbe rivivere lo spettro di mercato di due anni fa, quando doveva cedere Sami Khedira e alla fine fu ceduto Emre Can. Tra Premier e Bundesliga non mancano i club interessati a McKennie, ma resta una valutazione di almeno 30-35 milioni che non rende particolarmente semplice la situazione. Se si valutano scambi interessanti, a tale proposito più del Bayern Monaco che cerca una soluzione per Corentin Tolisso, è il Tottenham ad alzare il forcing: McKennie è un pupillo di Paratici, sul piatto c'è Sissoko secondo Tuttosport.

La nostra opinione: il primo in cima alla lista dei giocatori cedibili è sempre stato Aaron Ramsey, mentre Weston McKennie appena riscattato sembrava pronto a conquistare l'allenatore per ritagliarsi un ruolo da protagonista. Ora la situazione è ribaltata. Ramsey non ha scaldato il mercato, Allegri tutto sommato crede di poterlo rigenerare. La cessione di McKennie, invece, verrebbe accettata di buon grado per una questione economica. L'americano è uno degli elementi potenzialmente più futuribili della rosa bianconera ma, più che un prestito, Madama vuole il cash per consolarsi con una plusvalenza.

Bakayoko verso il ritorno al Milan

Tiemoué Bakayoko fa un altro passo verso il Milan. Il centrocampista la scorsa settimana si è virtualmente promesso ai rossoneri per la prossima stagione, accettando una riduzione dello stipendio da 3 a 2,5 milioni netti di euro. Anche i club hanno da tempo ipotizzato il prestito con un onere immediato di 1,5 milioni di euro: restava da individuare l’entità del diritto di riscatto. E proprio di questo ha parlato Marco Branca (agente del giocatore) con Marina Granovskaia, supermanager del Chelsea. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

La nostra opinione: il club inglese di recente ha rinnovato in via unilaterale il contratto sino al 2023 e ora lo valuta una trentina di milioni: troppi per un giocatore che l’estate prossima compirà 28 anni. A Bakayoko preme abbassare il più possibile la cifra per assicurarsi la possibilità del riscatto rossonero tra un anno. E anche al club di Abramovich quest’opportunità non può dispiacere, considerato che nel 2022 l’ammortamento scenderà a soli 4 milioni di euro. È il motivo per cui tra le parti c’è aria di ottimismo. A Milano il giocatore ha lasciato un buon ricordo nel 2018-19, quando si ritagliò un ruolo da protagonista con 42 presenze e un gol in stagione.

