Secondo El Chiringuito Tv, Kylian Mbappé vuole solo il Real Madrid e, a breve, potrebbe passare alla Casa Blanca, disposta peraltro a investire 180 milioni di euro. Questa operazione, intanto, darebbe il "la" al PSG per l'assalto a Cristiano Ronaldo da subito e non l'estate prossima a contratto con La Juventus esaurito.

Dal PSG continuano a smentire, sostenendo - mister Mauricio Pochettino in primis - che "non c'è alcun motivo per credere Mbappé (così come Mauro Icardi) lontano da Parigi". Allo stesso modo, dai media francesi rimbalza la notizia secondo la quale per il club dello sceicco Nasser Al-Khelaïfi "Cristiano Ronaldo non sarebbe un'opzione per questa sessione di mercato". Ma i rumor si moltiplicano esponenzialmente e sono diventati incontrollati, in attesa di ulteriori sviluppi.

Pochettino: "Squadra di grandi talenti, la sfida è farli lavorare insieme"

