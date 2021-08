La svolta che il popolo Blancos attendeva ormai da ore: dalla Spagna sono sicuri, già nella giornata di venerdì Kylian Mbappé potrebbe essere ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid. Ad annunciarlo è Radio Marca, con RMC Sport che dalla sponda francese della trattativa conferma come una nuova offerta del club madridista è pronta per essere presentata al PSG. Intanto, il presidente parigino Al-Khelaifi non ha voluto rilasciare dichiarazioni, annunciando che - comunque - qualcosa verrà detto nelle prossime ore.

Real Madrid sarebbe dunque pronto a soddisfare Paris Saint Germain e aggiudicarsi le prestazioni della stella francese, tutto questo in una delle giornate più pazze della storia del calciomercato, col Tutti i tasselli sembrano portare alla conferma definitiva: ilsarebbe dunque pronto a soddisfare la maxi richiesta di 220 milioni di euro dele aggiudicarsi le prestazioni della stella francese, tutto questo in una delle giornate più pazze della storia del calciomercato, col rebus Ronaldo ancora in ballo e un puzzle di attaccanti destinato a risolversi (forse) solamente nelle prossime ore.

