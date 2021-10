Non ne ha vinta una, ma ben due. Daniel Sturridge ha conquistato in carriera anche due Champions League, ma il classe '89 era rimasto senza squadra dal marzo 2020, dall'inizio della pandemia covid. In quel caso, però, la pandemia non fu decisiva per la rescissione del contratto col Trabzonspor. I turchi chiusero il rapporto con l'ex Chelsea e Liverpool perché la punta fu squalificato per 4 mesi, avendo fornito - al fratello - dettagli sul suo trasferimento al Trabzonspor in modo tale da scommettere sulla buona riuscita del suo stesso ingaggio. Fatto incredibile, che ha portato Sturridge a non avere più chiamate nel corso dell'ultimo anno e mezzo anche dopo la squalifica. Ora, finalmente, la luce, anche se il giocatore britannico andrà in Australia. Ha firmato fino a giugno con il Perth Glory.

Sturridge che era partito come promessa del calcio inglese. Cresciuto nel vivaio del Manchester City, si trasferì al Chelsea non ancora 18enne e i Blues, per irregolarità sul suo trasferimento, ebbero un bel ban sul mercato: a farne le spese fu Ancelotti appena arrivato alla guida di quel Chelsea. Giocò con Ancelotti, vincendo un Community Shield, una Premier League e una FA Cup, ma con Di Matteo vinse anche la Champions League. Nel 2013 l'approdo al Liverpool, ma con Klopp ebbe pochissimo spazio. Fece anche un anno di prestito al West Bromwich, mentre lo cercavano Roma e Inter. Nel 2018 rimase e quello fu l'anno giusto: vinse un'altra Champions, collezionato comunque 7 presenze e 1 gol (al PSG) con i Reds in Europa. Poi l'approdo al Trabzonspor e il lungo periodo di inattività.

