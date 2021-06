Calcio

Calciomercato: Damsgaard, la dinamo di energia che piace a Inter e Juve

CALCIOMERCATO - Mikkel Damsgaard è stato uno dei migliori in casa Danimarca nelle tre partite del girone: il centrocampista della Samp stuzzica l'interesse di Inter e Juventus, ma piace anche a tantissimi club inglesi come Tottenham e West Ham. Da 0 a 5 stelle: l'indice di Calciomercato Advisor è pronto a entrare in azione!

00:01:34, 40 minuti fa