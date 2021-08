Tutto fatto per il giro di difensori in casa Atalanta. L'arrivo di Demiral dalla Juventus ha sbloccato definitivamente l'uscita di Romero verso il Tottenham. Domani ci saranno le visite mediche dei giocatori, ma la cosa più importante è conoscere le cifre delle operazioni. Demiral arriva dalla Juventus con un prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra complessiva inferiore ai 30 milioni. Ingaggio da 2 milioni a stagione con una quota a carico dei bianconeri per il primo anno.

In uscita, invece, Romero passerà al Tottenham di Paratici per circa 55 milioni, compresi di bonus. Una cifra che garantisce una plusvalenza superiore ai 30 milioni all'Atalanta.

Calciomercato 2020-2021 Tabellone di mercato: acquisti e cessioni della Serie A 2021-2022 23/07/2021 A 16:55

Inter, tutto su Zapata. La Juve vira su Renato Sanches

Serie A Serie A 2021-22: tutti gli allenatori, tornano Allegri, Mourinho e Sarri 24/05/2021 A 17:07