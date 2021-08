Merih Demiral è un nuovo giocatore dell'Atalanta. Il centrale turco lascia dopo due anni la Juventus e si trasferisce a Bergamo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un'operazione da 30 milioni di euro complessivi. Dopo l'accordo raggiunto negli scorsi giorni , ecco anche l'ufficialità:. Il centrale turco lascia dopo due anni la Juventus e si trasferisce a Bergamo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un'operazione da 30 milioni di euro complessivi.

Prenderà il posto di Romero

per rimpiazzare Cristian Romero, destinato a lasciare i nerazzurri Sven Botman (Lille). E ora il turco, reduce da un Europeo negativo così come tutta la sua nazionale, ha voglia di ripagare la fiducia nei propri confronti. Cercava un minutaggio superiore, Demiral, rispetto a quello garantitogli da Sarri e Pirlo nelle ultime due stagioni. E con ogni probabilità sarà accontentato. Perché Gasperini e l'Atalanta hanno deciso di puntare su di lui, destinato a lasciare i nerazzurri per diventare un giocatore del Tottenham . Dirigenza e allenatore lo hanno preferito a(Lille). E ora il turco, reduce da un Europeo negativo così come tutta la sua nazionale, ha voglia di ripagare la fiducia nei propri confronti.

Dall'argentino al turco. Sempre dalla Juventus

Questo, il comunicato ufficiale della Dea: "Atalanta B.C. comunica l’acquisto del calciatore Merih Demiral dalla Juventus a titolo temporaneo con diritto di opzione. Nato a Karamursel il 5 marzo 1998, è un difensore, nazionale turco, che nonostante i soli 23 anni vanta già un’importante esperienza sia nel campionato italiano che a livello internazionale. Questa sarà infatti la sua quarta stagione in Italia dopo le esperienze con Sassuolo e Juventus. Cresciuto nel settore giovanile del Fenerbahce, a 18 anni si trasferisce in Portogallo dove gioca con l’Alcanenense e lo Sporting Lisbona B, prima di far ritorno in patria nel 2018 all’Alanyaspor: cinque mesi con 16 presenze tutte da titolare e un gol nella massima serie turca gli bastano per catturare l’attenzione del Sassuolo che nel gennaio 2019 decide di portarlo in Italia. Anche in Serie A gli sono sufficienti poche partite (14, sempre titolare, con una doppietta segnata al ChievoVerona) per mettere in mostra le sue grandi qualità e guadagnarsi l’interesse della Juventus. Ha vestito la maglia bianconera nelle ultime due stagioni, vincendo un campionato, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. Significativa anche la sua sua esperienza con la maglia della Turchia. Dopo tutto il percorso nelle varie Under, ha debuttato nella Nazionale maggiore nel novembre 2018, diventandone subito un pilastro della difesa e giocando da allora 24 partite, compreso l’ultimo Europeo. Benvenuto Merih!".

