Quella vissuta da Gigio Donnarumma è senza ombra di dubbio un’estate da extra-terrestre. Prima la firma per il Paris Saint-Germain , poi un trionfo europeo che lo ha incoronato come miglior giocatore del torneo , infine una nuova dimora ai piedi della Tour Eiffel. Lungo il tragitto anche l’ambientamento al Parco dei Principi, la festa e le vacanze dopo le fatiche di Euro 2020, il feeling con i nuovi compagni da costruire giorno dopo giorno.

Intercettato dai microfoni di Sky Sport, Gigio ha riassunto questo processo in divenire con frasi concise: “Mi trovo bene, ho conosciuto la squadra: un bellissimo gruppo, mi hanno accolto benissimo"

Sull'Europeo appena concluso

Al portiere della Nazionale brillano ancora gli occhi per l’impresa di Wembley, ma ora il focus assoluto è sul percorso del club: "È stata un'estate molto emozionante, adesso sono felice di far parte di questo gruppo e spero di fare più bene possibile".

I contatti con i compagni di nazionale però non si sono interrotti, anzi: “Con la squadra ci sentiamo sempre, ci diamo il buongiorno dei campioni e parliamo come in quei cinquanta giorni insieme. L'immagine che ho fissa nella mente è il cerchio a fine partita con tutto lo staff: quello mi rimarrà per sempre. Scherziamo ancora ogni giorno insieme come abbiamo fatto per tutta la spedizione europea"

Su Messi al PSG

Ancora non è ufficiale ma penso lo sarà presto. Sono felicissimo che arrivi qui. E' un grandissimo, il più forte al mondo. Sono emozionato e contento di averlo in squadra". Lo sbarco di Messi a Parigi pare imminente: l'argentino non ha ancora preso il volo per la Francia , ma tra le fila del PSG si respira un aria di fiducia: “. E' un grandissimo, il più forte al mondo. Sono emozionato e contento di averlo in squadra".

