Mino Raiola non sono una novità. Il super agente ne ha gestiti tantissimi nel corso della carriera. Certo, probabilmente, non si aspettava che il malanno per Gigio Donnarumma arrivasse così presto in quel di Parigi. L'edizione odierna del Corriere della Sera riporta di un giocatore scontento, che a Parigi ha già perso il sorriso. Dopo le due partite titolare contro Clermont Ferrand e Lione, Donnarumma pensava che al PSG le gerarchie fossero già cambiate. Ma mercoledì sera, nel difficoltoso 2-1 sul Metz penultimo in classifica, tra i pali titolare è tornato Keylor Navas. E a quanto pare Donnarumma non se l'aspettava.

Tant’è, evidentemente, qualche malumore del titolare della nazionale si è registrato. E anche Raiola pare un po’ spiazzato dalle panchine. L’agente aveva dichiarato: “Con Navas non c’è lotta, giocherà Gigio”, eppure per ora così non è stato.

Ecco allora che tornano immediatamente prepotenti le suggestioni legate alla Juventus, nel mentre alle prese con il momentaccio di Szczesny. Il Corriere della Sera riporta infatti di un Donnarumma non disposto a passare un’intera stagione in panchina e pronto, eventualmente, a cambiare aria in estate dopo solo un anno, anche perché Navas a Parigi ha un contratto fino al 2024.

Juventus a quel punto in prima fila. Perché lo stop voluto da Massimiliano Allegri a un affare che sembrava ben avviato la scorsa estate, è stata evidentemente una mossa di cui a Torino si sono già pentiti.

I bianconeri però al tempo stesso dovranno trovare una sistemazione a Szczesny, che come tanti nella rosa guadagna molto – 7 milioni fino al 2024 – e non ha un gran mercato, vista età e rendimento. Non sarà un affare semplice, insomma. Ma Mino Raiola è il re dei medici quando c’è da curare un mal di pancia. Riuscirà a trovare la cura miracolosa anche questa volta?

