La rottura totale tra Dusan Vlahovic e la Fiorentina, sancita dal comunicato del club viola con le parole del presidente Rocco Commisso, sono una sorta di terremoto. In ottica campionato, innanzitutto, perché è facile prevedere che ci saranno conseguenze sulla squadra di Vincenzo Italiano ("dobbiamo individuare nel breve soluzioni fattibili e adeguate", le parole di Commisso), in secondo luogo perché questa è - senza dubbio - una notizia pesantissima in ottica mercato. In attesa di conoscere il destino immediato dell'attaccante, proviamo a capire quale potrebbe essere la sua prossima squadra.

In Italia un'unica pista: la Juventus

Attualmente in Serie A l'unico club che sembra potersi permettere un investimento da 60 milioni di euro (valutazione della Fiorentina, da pesare alla luce dell'ultimo strappo) è la Juventus. Il club bianconero, come sottolinea anche l'edizione odierna di Tuttosport, potrebbe andare con decisione sul 21enne serbo: una punta di peso serve come il pane e Vlahovic, classe 2000 in rampa di lancio, è un profilo più appetibile rispetto ad Alvaro Morata che di anni ne ha 28 e per il quale servono 35 milioni per trasformare in acquisto a titolo definitivo il prestito biennale dall'Atletico Madrid.

Dusan Vlahovic esulta al termine di Udinese-Fiorentina - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Per quanto riguarda la formula, la Juventus potrebbe ripetere lo schema già utilizzato per Chiesa (con la stessa Fiorentina) e Locatelli (col Sassuolo): prestito biennale con obbligo di riscatto più bonus. L'alternativa è mettere sul piatto una o due contropartite tecniche per ridurre l'esborso. Ragionamenti ancora prematuri, da riprendere a giugno o comunque dopo il mercato di gennaio.

PSG e Real Madrid, due concorrenti in meno?

Attenzione ai movimenti dei grandi attaccanti in Europa e al puzzle che potrebbe comporsi. Due i nomi chiave in ottica Juventus: Mbappé e Haaland. Se il francese - come appare probabile alla luce delle ultime parole di Florentino Perez - dovesse approdare al Real Madrid, i parigini andranno senza esitazione sul norvegese, che la prossima estate potrebbe liberarsi del Borussia Dortmund facendo valere la clausola da 75 milioni. I bianconeri avrebbero perciò due concorrenti in meno (e non di poco conto) nella corsa a Vlahovic.

Il Manchester City e la caccia al grande bomber

Oltremanica, naturalmente, il nome di Vlahovic non può non stuzziare l'interesse del Manchester City: non è un segreto che il club, perso Aguero, sia alla ricerca di una punta centrale in grado di garantire un sostanzioso bottino di gol: la scorsa estate i tentativi per arrivare a Haaland e Kane si erano conclusi con un nulla di fatto, ma il progetto tecnico è tutt'altro che accantonato.

Il fronte tedesco e l'Atletico

Più defilate - almeno per il momento - Bayern Monaco e Borussia Dortmund. I gialloneri, naturalmente, potrebbero avere la necessità di sostituire Haaland ma hanno appena speso 30 milioni per il 22enne Malen che, in linea teorica, potrebbe essere l'erede del norvegese. Il Bayern, dal canto suo, deve iniziare a pensare in prospettiva su Lewandowski: ma il bomber polacco, che ha appena compiuto 33 anni e che indossa la maglia del Bayern dal 2014, dopo avere avuto grossi dubbi in estate circa la permanenza in Baviera, sembra intenzionato a legarsi a vita al club rinnovando fino al 2025. La designazione dell'erede, quindi, può attendere ancora un po'.

Un discorso a parte lo merita l'Atletico Madrid, il club che più di ogni altro sembrava vicino a Vlahovic qualche mese fa. I Colchoneros dovranno affrontare il nodo della scadenza di contratto di Luis Suarez, ma allo stesso tempo hanno inserito in organico Matheus Cunha (che sta trovando poco spazio finora) e Griezmann. Insomma, al momento Simeone non ha certo problemi di abbondanza là davanti.

