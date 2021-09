Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Calciomercato 2020-2021 Juve-Chelsea, duello anche per Tchouameni UN GIORNO FA

Vlahovic, il rinnovo è ancora un miraggio: Juve alla finestra

Dusan Vlahovic . Il suo rinnovo è uno dei temi caldi che farà parlare per le prossime settimane. Il contratto dell'attaccante serbo con il club di Commisso è in scadenza e la società ha dichiarato più volte di voler estendere il rapporto con il giocatore. A ribardirlo ci ha pensato Joe Barone nel pre-partita: "Abbiamo preparato tutto quello che c'era da preparare per il rinnovo del suo contratto. Noi abbiamo fatto la nostra parte e ora sta a lui rispondere con il suo entourage. Aspettiamo di vederci di nuovo". Contro l'Udinese ha trascinato la Fiorentina di Italiano . Il suo rinnovo è uno dei temi caldi che farà parlare per le prossime settimane. Il contratto dell'attaccante serbo con il club di Commisso è in scadenza e la società ha dichiarato più volte di voler estendere il rapporto con il giocatore. A ribardirlo ci ha pensato Joe Barone nel pre-partita: "Abbiamo preparato tutto quello che c'era da preparare per il rinnovo del suo contratto. Noi abbiamo fatto la nostra parte e ora sta a lui rispondere con il suo entourage. Aspettiamo di vederci di nuovo".

La nostra opinione: il classe 2000 (contratto in scadenza nel 2023) continua a fare quello che gli riesce meglio: già 4 gol realizzati nelle prime sei giornate di Serie A, con la Fiorentina che ha conquistato 12 punti in campionato soprattutto grazie a lui. Secondo Tuttosport la Juve rimane alla finestra, con Erling Haaland e Kyllian Mbappé difficilmente arrivabili per una questione di ingaggi e concorrenza ricchissima.

Handanovic in ginocchio durante Inter-Atalanta Credit Foto Getty Images

Inter, i tifosi si schierano dalla parte di Handanovic

Samir Handanovic contro l'Atalanta Gli errori dicontro l'Atalanta hanno riacceso i riflettori sul futuro della porta nerazzurra . Il club da tempo ha messo nel mirino André Onana, portiere dell'Ajax con il contratto in scadenza nel 2022 (come ha confermato tra le righe Beppe Marotta). Il camerunese è in pole per prendere il posto del capitano nerazzurro la prossima stagione. Secondo il portale spagnolo Fichajes, l'Inter avrebbe chiesto informazioni anche su Bernd Leno, estremo difensore dell'Arsenal. I Gunners, infatti, stanno valutando la cessione del portiere tedesco che in questa stagione ha perso la titolarità a favore di Aaron Ramsdale, acquistato in estate per 30 milioni di sterline.

La nostra opinione: in un momento così complicato per il portiere sloveno, c’è chi ha deciso di schierarsi al suo fianco: la Curva Nord. Il gruppo della tifoseria organizzata dell’Inter lo ha fatto mediante uno striscione esposto fuori all’abituale luogo di ritrovo, il baretto a San Siro: “Testa alta e petto in fuori. Samir, la curva è con te”. Questo il messaggio che i tifosi nerazzurri hanno voluto recapitare al loro capitano. Un messaggio distensivo per tirare nel miglior modo possibile fino a fine stagione, perché in fondo tutti sanno che l’Inter sta cercando il portiere per il futuro e che Handanovic non rientra più nei piani del club.

Barcellona, Coutinho prepara le valigie

Philippe Coutinho non è ancora al top della condizione dopo il lungo stop causa infortunio, ma Ronald Koeman non sembra avere molta fiducia nel brasiliano. Viste le nuove gerarchie, sottolinea Marca, è difficile che l'ex Inter e Liverpool possa rimanere in Catalogna ancora a lungo. L'impressione è che quando riaprirà il mercato, a gennaio, i blaugrana proveranno nuovamente a cederlo.

La nostra opinione: secondo quanto riportato dalla stampa spagnola il Barcellona pur di risparmiare è disposta a liberare in prestito a gennaio Coutinho pagando anche gran parte del suo ricco ingaggio. In Serie A in estate il brasiliano è stato proposto a Milan e Juve senza trovare riscontri, ma le condizioni economiche incredibilmente favorevoli potrebbero anche riaprire queste piste.

Koeman legge comunicato e lascia la conferenza: "Il club è con me"

Calciomercato 2020-2021 Dybala-Juve, tormentone senza fine: ora c'è il nodo bonus IERI A 07:58