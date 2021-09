Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Dybala, dopo il Milan il rinnovo?

Tuttosport ipotizza che, archiviata la pratica del big match con il Milan, da lunedì ogni giorno sia buono perché Paulo Dybala si rechi in sede alla Juventus per firmare il prolungamento del contratto Lo stesso attaccante aveva espresso il desiderio di chiudere al più presto la questione e ormai a quanto pare siamo in dirittura d’arrivo.

La nostra opinione: prima di pensare al contratto, c’è una partita difficile da giocare, ma di certo la Joya non si lascerà distrarre dalla burocrazia, visto che già da un po’ si parla della questione e lui ha sempre risposto con buone prestazioni sul capo. La sensazione, comunque, è che finalmente si sia trovato l’incontro a metà strada tra richiesta e offerta, con buona pace dei tifosi bianconeri.

Anche Belotti più vicino al rinnovo

Sempre Tuttosport sottolinea che anche Andrea Belotti potrebbe essere più vicino al rinnovo col Torino: il Gallo, per firmare, aveva chiesto che il Toro fosse competitivo al momento è stato accontentato. La squadra è cresciuta e le motivazioni crescono, come quella per esempio di trovare un posticino in Europa.

La nostra opinione: è presto per stabilire quale sarà l’andamento del campionato, anche perché per ora non si sono visti i veri valori in campo (per esempio la Juventus nelle retrovie) e sono già saltate delle panchine, ma comunque l’intento è buono e per l’attaccante granata potrebbe essere di stimolo almeno l’impegno messo per migliorare le cose.

Barcellona scatenato, nel mirino tre nomi grossi

Secondo il Daily Mail, il Barcellona sarebbe pronto a tuffarsi di testa nel mercato: nel mirino Dani Olmo, Erling Haaland e Paul Pogba. Per il primo se ne parlerebbe già a gennaio, per gli altri due appuntamento a giugno.

La nostra opinione: al momento l’ipotesi sembra almeno fantasiosa: i blaugrana non hanno potuto trattenere Lionel Messi dopo le lunghe difficoltà per mantenergli un contratto così dispendioso (nonostante il tentativo di rinnovo non convalidato dalle alte sfere) e ora si parla di addirittura tre giocatori con costi di cartellino altissimi (facendo una somma dei tre, siamo attorno ai 250 milioni di euro) e con uno stipendio impegnativo. Più facile che ne arrivi uno solo dei tre. Staremo a vedere.

