Paulo Dybala-Juve: c’è accordo sul rinnovo fino al 2025

La Gazzetta dello Sport dedica la propria apertura a uno dei tormentoni delle ultime settimane: il prolungamento di contratto di Paulo Dybala con la Juventus. Secondo il quotidiano milanese, dopo settimane di trattative, l’accordo per il rinnovo è stato trovato tanto che l’agente della Joya, Jorge Antun nelle prossime ore tornerà in Argentina perché la sua presenza a Torino non è più indispensabile. L’argentino firmerà un accordo fino al 30 giugno 2025 e guadagnerà 8 milioni più 2 di bonus, questi premi dal terzo anno potranno diventare parte fissa e permettere al numero 10 bianconero di guadagnare 10 milioni netti all’anno. Dybala diventerà il giocatore più pagato della rosa (insieme a De Ligt, che ha firmato un contratto di 8 milioni all’anno a salire, fino ad arrivare a 12) e la Juventus non correrà il rischio di perderlo a zero a giugno.

La nostra opinione: Verrebbe il caso di dire il più classico dei ‘tutto è bene quel che finisce bene’. Dopo settimane di trattative e rumors: Dybala e la Juventus hanno deciso di proseguire insieme perché in fondo conviene a tutti. La Juventus non poteva permettersi di perdere a zero un giocatore della classe e del talento dell’argentino mentre la Joya, probabilmente, non troverebbe in giro per l’Europa dei tifosi e un ambiente capace di stimarlo e amarlo come Torino. Già capitano in pectore della Signora, per il numero 10 però ora viene il difficile, meritarsi sul campo di valere quel contratto e i galloni di trascinatore e leader tecnico della squadra, provando a stare alla larga dagli infortuni e soprattutto facendo la differenza nelle partite che contano con i suoi gol e la sua classe.

Onana sarà il nuovo portiere dell’Inter, Sanchez verso la risoluzione

Sempre la Gazzetta dedica ampio spazio anche a un’altra notizia di mercato: lo sbarco di Andre Onana all’Inter. I nerazzurri hanno deciso che sarà il camerunense l’erede di Handanovic, il portiere in scadenza con l’Ajax firmerà a febbraio un contratto con il club campione d’Italia. Da luglio il titolare tra i pali sarà il 25enne cresciuto nelle giovanili del Barça mentre Handanovic, anch’egli in scadenza, potrebbe restare come secondo. Per un giocatore che entra c’è da segnalare un’uscita sempre più probabile, quella di Alexis Sanchez che dopo lo scarso impiego contro il Sassuolo si è sfogato sui social con un post dai toni molto amari: “Puoi anche valere tanto ma se sei nel posto sbagliato...”. Secondo la Gazzetta e Tutto Sport, se il cileno dovesse arrivare a gennaio con una squadra disposta a tesserarlo, l’Inter potrebbe concedergli la risoluzione sul contratto per risparmiare i sette milioni di stipendio che gravano sul bilancio. In caso di cessione è molto probabile che l’Inter possa tornare sul mercato per comprare una quarta punta.

La nostra opinione: Dopo Calhanoglu, l’Inter è pronta a completare un altro affare a costo zero affidando la porta ad Andre Onana, uno dei portieri che – prima della squalifica di un anno per positività a un controllo antidoping per tracce di furosemide (un diuretico) – era tra i più quotati sul panorama europeo. Al camurenese l’Inter affiderà la pesante eredità di Handanovic, portiere che ha garantito un rendimento eccezionale per tanti anni ma ora che ha raggiunto le 37 primavere non pare garantire più quelle certezze che ha offerto per svariate stagioni. Sarà il portiere giusto? Nonostante i soli 25 anni, Onana può vantare una considerevole esperienza internazionale (oltre 50 gettoni fra Europa e Champions League e 18 presenze in Nazionale) e 5 trofei vinti in Olanda... Portiere moderno, esplosivo tra i pali ma per nulla in difficoltà a giocare coi piedi, arriverà all’Inter con grande voglia di recuperare il tempo perduto e di mostrare il proprio valore e le proprie qualità in uno dei 5 campionati top del vecchio continente. Riguardo a Sanchez, invece l’impressione è che gennaio 2022 potrebbe essere davvero la sessione giusta per l’addio. Fra infortuni e uno scarso utilizzo “El Nino Maravilla” non è mai stato realmente protagonista in maglia nerazzurra e l’impressione è che il divorzio, farebbe contenti entrambe le parti.

Sterling-Barcellona pazza idea per gennaio

Il Mundo Deportivo e Sport dedicano l’apertura al mercato e al possibile rinforzo in attacco del Barcellona a gennaio. I blaugrana, stando ai meccanismi del fair play in vigore in Spagna, hanno la possibilità di poter investire 16 milioni sul mercato per migliorare il proprio reparto avanzato. Secondo i quotidiani catalani gli obiettivi sono due Raheem Sterling, in uscita dal City, e Dani Olmo del Lipsia.

La nostra opinione: La situazione del Barça è talmente paradossale che anche questa ricerca spasmodica di rinforzi per l’attacco ha ben poco senso. Sia Sterling che Dani Olmo risolverebbero molto poco dei problemi attuali dei catalani, probabilmente tra i due – nonostante il pedigree europeo – potrebbe avere molto più senso andare su Olmo, futuribile e con ampi margini di miglioramento rispetto a un Sterling che – un po’ come Aguero – potrebbe aver già dato il meglio di sé.

