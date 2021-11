Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

La Juventus Dybala si prende la Juve e ora punta al rinnovo

Gazzetta, Tuttosport e Corriere dello Sport parlano del rinnovo di Paulo Dybala: l'agente del giocatore è atteso a colloquio dopo la sosta per le nazionali. Si va verso un accordo da 8 milioni più 2 di bonus. Ancora da sistemare gli ultimi dettagli relativi ai bonus ma dovrebbe essere il momento delle firme.

La nostra opinione: Sui tre giornali sportivi italiani si parla del rinnovo di Dybala: inevitabile dopo le ultime prestazioni della Joya, definitamente assurto a trascinatore dei bianconeri, dopo i guai fisici che hanno accompagnato il suo avvio di stagione. L'agente di Dybala è atteso in Italia dopo la sosta per le nazionali: Paulo partirà domenica per rispondere alla convocazione dell'Argentina, e poi se ne può - se ne deve - parlare. Si parla di un legame fino al 2026, con uno stipendio fisso di 8 milioni più 2 di bonus: in questo modo Paulo diventerà il giocatore più pagato della rosa, superando De Ligt (8+4 a salire). Dybala vale 10 milioni all'anno? Questa è la vera domanda che si devono fare i dirigenti della Juventus.

Barella e Brozovic: rinnovo vicino

Il futuro di Barella e Brozovic sarà ancora in nerazzurro? "Noi stiamo programmando il presente e il futuro coi giocatori che abbiamo, pensare che questi piacciano ad altre grandi d'Europa non ci preoccupa, ma ci fa piacere. A breve definiremo il contratto di Barella e poi passeremo a discutere il prolungamento con altri. Brozovic? Sì c'è anche lui fra questi", ha detto Piero Ausilio a Mediaset Infinity.

La nostra opinione: Se ci fosse stato bisogno di una conferma, la partita contro lo Sherif ne ha data una ulteriore: sia Barella che Brozovic si meritano eccome la fiducia del loro club: per questo ogni volta che si può si parla di un rinnovo che nel caso del centrocampista ex Cagliari sa di legame imperituro, invece nel caso del croato è un discorso assolutamente da affrontare, vista la scadenza incipiente. In questo periodo in cui il centrocampo è importante come non mai (vedi il caso Juventus), l'Inter fa bene a blindare i propri giocatori più brillanti.

Rinnovo Kessié: trattativa complicata

Prima di Milan-Porto, Paolo Maldini ha parlato di Kessié a Prime Video: "Ne stiamo parlando da tanto, ci sarà l'occasione di incontrarci per l'ennesima volta con il suo agente e decideremo in tutta serenità. Ma non è all'ordine del giorno. Capiamo il discorso dei soldi, ma non è questa la questione di Franck; siamo in Champions anche grazie a Donnarumma e Calhanoglu che hanno dimostrato grande professionalità fino alla fine".

La nostra opinione: La questione Kessié si sta trascinando ancora in casa-Milan: le richieste dell’ivoriano restano alte (si parla di 7 milioni netti più 1,5 di bonus), con il Milan che si spingerebbe a triplicare l’attuale ingaggio da 2,2 mln di euro. Dalle parole di Paolo Maldini si evince che la trattativa con l'ivoriano è ancora molto complicata, e l'allusione ai casi di Donnarumma e Calhanoglu ci porta a penare che si possa andare più a una non-soluzione di quel tipo, ovvero che il giocatore non rinnoverà ma continuerà a dare il massimo per il club, così come hanno fatto i due illustri predecessori.

