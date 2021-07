Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Dybala vuole garanzie prima di rinnovare

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Paulo Dybala ha accelerato le manovre per sbarcare a Torino con un contratto nuovo. Tuttavia, prima di firmare, il fantasista argentino vorrà delle garanzie. Soprattutto perchè con Max Allegri di nuovo in panchina, il suo ruolo in bianconero potrebbe cambiare. Dybala vuole avere la certezza di recitare una parte centrale sul palcoscenico torinese, perciò questo weekend tornerà in Italia per un primo colloquio col nuovo allenatore bianconero. In caso di fumata bianca, Jorge Antun (agente di Paulo) contatterà Federico Cherubini.

La nostra opinione: Questo weekend sarà fondamentale per determinare la traiettoria dell'avventura bianconera di Paulo Dybala. Con Allegri il divorzio era stato alquanto amaro: Paulo si era snaturato, e tatticamente era un "peso di lusso", senza una precisa collocazione nello scacchiere del tecnico toscano. Sulla via del ritorno, tuttavia, Max ha dichiarato che Dybala avrà un ruolo centrale nella sua nuova Juventus. Il futuro della Joya penderà dalle sensazioni dello stesso giocatore durante il colloquio di questo weekend. In palio, una carriera da bandiera bianconera.

Tutta l'Europa su Damsgaard: vale tra i 30 e 50 milioni

Il siluro infilato sotto la traversa difesa da Pickford, nel match di Euro 2020 che ha visto uscire la Danimarca contro l'Inghilterra, ha lanciato definitivamente la carriera e le azioni di mercato di Mikkel Damsgaard. Il giovane talentino classe 2000, di proprietà della Sampdoria, sembra ormai destinato a fare le valigie per accasarsi ad un top club. Ferrero fiuta una facile plusvalenza, che in periodo di recovery post-Covid assume un'importanza capitale. Il patron blucerchiato ha fissato il prezzo del centrocampista danese tra i 30 e i 50 milioni. Tantissimi i club interessati: secondo Tuttosport, le italiane interessate sarebbero Juventus, Inter, Milan e Roma. Dall'estero si registra l'attenzione di Barcellona e Tottenham.

La nostra opinione: 2 gol e 4 assist in campionato sono un portafoglio esile per ambire a un ruolo di spicco in un club d'elite, ma questi numeri ci possono facilmente ingannare: Mikkel Damsgaard è un talento cristallino, che purtroppo non ha avuto troppe chance nella Samp di Ranieri per imporsi come titolare inamovibile. A Euro 2020 ha dimostrato tutta la sua caratura tecnica partendo da una posizione più vicina alla porta avversaria. Sarebbe un progetto di lungo termine per qualsiasi top club, e in un periodo di poca liquidità, fare investimenti così lungimiranti potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio.

Lazio: Brandt o Sarabia per sostituire Correa

Il Corriere dello Sport rivela gli obiettivi di mercato biancocelesti per il ruolo di ala d'attacco. Lo scambio Correa-Sarabia con il PSG era ben impostato, ma nelle ultime ore ha vissuto un rallentamento preoccupante. Ecco quindi che dalla Germania spunta la soluzione Julian Brandt, eterna promessa del Borussia Dortmund. L'ala tedesca ha 25 anni, e a Roma porterebbe grande spinta ed esperienza europea.

La nostra opinione: Chiudere con il PSG significherebbe ottenere una contropartita solida ma non di pari livello se comparata all'estro del Tucu, più qualche soldino da spendere per rinforzare un altro comparto. Brandt è una soluzione dal più alto potenziale, che però dovrà adattarsi a un calcio completamente differente rispetto a quello della sua Heimatland. A questo punto il fattore decisivo sarà quello economico, dato che Sarri sembra ancora una volta deciso ad adattare la propria tattica alle leggi del mercato.

