CR7 il piano B del City se salta Kane

Nonostante il criptico messaggio sui propri account social in cui ha smentito un ritorno al Real Madrid (non menzionando mai la Juventus), i tabloid inglesi continuano a non essere convinti che Cristiano Ronaldo continuerà a vestire la maglia bianconera. Anzi il Daily Mirror e il Daily Star dedicano la loro apertura proprio CR7 spiegando come il portoghese sia stato proposto al City di Guardiola da Jorge Mendes. I Citizens però considerano l’opzione Ronaldo subalterna rispetto all’idea Harry Kean, che resta il grande obiettivo di mercato del club campione d’Inghilterra e per cui è atteso nelle prossime ore un rilancio della proposta a 125 milioni di euro.

La nostra opinione: Nell’estate in cui Messi e Lukaku hanno cambiato squadra ed altri grossi attaccanti, Cristiano Ronaldo – forse per la prima volta in carriera – non ha una corte di spasimanti pronti a fare carte false per accappararsi i suoi servigi. Jorge Mendes sta provando ad offrirlo a tutti i top team europei ma CR7 – innanzitutto per l’ingaggio monstre da oltre 30 milioni a cui non è disposto a rinunciare – pare destinato a rimanere alla Juventus da scontento e in scadenza. Dopo che l’idea Real Madrid è naufragata non si vedono all’orizzonte top club disposte a fare ‘all-in’ per il 36enne fuoriclasse di Madeira. Anche la suggestione City non pare essere credibile, sia perché Guardiola in questi anni ha sempre inseguito per il suo club giocatori giovani o nel pieno della carriera, piuttosto che star di livello mondiale con una carta d’identità over 30, ma anche per caratteristiche tecniche. Il City ha bisogno di un centravanti puro più che di un formidabile goleador che vuole partire da esterno sinistro in un attacco a tre come CR7. Per questo restiamo convinti che da qui al 31 agosto il City si concentrerà nel dare l’assalto a Kane non sprecando forze a battere strade alternative come quella di Ronaldo.

Lautaro Martinez-Inter: braccio di ferro per il rinnovo

Il futuro di Lautaro Martinez all’Inter potrebbe decidersi anche oggi, ne è convinta la Gazzetta dello Sport che sottolinea come il procuratore del Toro Alejandro Camano sarà a Milano, per sedersi a tavolino coi dirigenti nerazzurri per trovare un accordo per rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. Il bomber argentino, che ha rifiutato le maxi proposte giunte dall’Inghilterra, vuole un prolungamento da 7 milioni di euro: in linea con l’ingaggio di Eriksen e Lukaku. L’Inter pare disposta ad offrire un contratto da 5-6 milioni in linea con lo stipendio di Sanchez, Vidal e Calhanoglu. Basterà per trovare una sintesi?

La nostra opinione: Dopo l’addio di Conte, Hakimi e Lukaku l’Inter deve lanciare un segnale alla Serie A e ai propri tifosi e sarebbe importante se riuscisse a chiudere la telenovela rinnovo Lautaro in tempi brevi. Il ragazzo vuole restare ma vuole vedere riconosciuto anche a livello economico il proprio peso nello spogliatoio, l’Inter ne è consapevole ma non può andare oltre certe cifre. All’orizzonte si staglia una trattativa tutt’altro che semplice e scontata ma se Lautaro ha davvero voglia di dimostrare di essere pronto a diventare il giocatore simbolo dell’Inter è il momento di dimostrarlo, sedendosi a tavolino per trovare la quadra e siglare questo benedetto prolungamento di contratto.

Milan, non solo Florenzi può tornare Bakayoko

Chiudiamo con il Milan che continua a lavorare su due fronti per regalare a Pioli un jolly di fascia e un centrocampista che dia fisicità e dinamismo al centrocampo. Se per il primo ruolo, il preferito resta Alessandro Florenzi – per cui balla mezzo milione fra l’offerta del Milan (un milione per il prestito annuale con diritto di riscatto) e la richiesta della Roma (1,5 milioni) – per la mediana c’è un ritorno di fiamma per Bakayoko che potrebbe anche scavalcare la candidatura del giovane Adlì. Per la Gazzetta dello Sport le prossime 48 ore saranno decisive. Il Milan tratta con il Chelsea per il prestito del centrocampista francese e c’è ottimismo.

La nostra opinione: Il Milan ha bisogno di rinforzi pronti all’uso e oltre Florenzi, Bakayoko – che conosce il campionato italiano e ha già vestito la maglia del Diavolo – potrebbe essere un’opzione da non sottovalutare come vice Kessié o Bennacer in un’annata in cui i due mediani titolarissimi rossoneri saranno anche impegnati per svariate settimane in Coppa d’Africa. Il Chelsea ha bisogno di sfoltire la sua rosa extralarge e potrebbe acconsentire a lasciare partire a prezzo di favore il proprio possente centrocampista che potrebbe essere molto utile per allungare le rotazioni di Pioli.

