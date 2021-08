E se Franck RIbéry tornasse clamorosamente al Bayern Monaco? La notizia sta già stuzzicando la Germania del calcio. Il talento francese, si a, avrebbe fatto carte false per rimane alla Fiorentina, ma il neotecnico Vincenzo Italiano non ne ha voluto sapere, opponendosi al rinnovo del contratto in viola.

Julian Nagelsmann, che è ancora alla ricerca Bild, il suo attuale personal trainer Matthias Blankenburg ha dichiarato: "Franck, attualmente, gode di una forma fisica eccezionale. Giocare al Bayern 90 minuti potrebbe risultare impensabile, ma il Ribéry di oggi potrebbe essere determinante se impiegato 60 minuti o come jolly, per risolvere le partite, perché no?". Attualmente Ribéry si sta allenando in solitaria e, dopo una recente partita giocata con il Bayern Monaco Legends, ha palesato una forma eccezionale guadagnando la standing ovation del pubblico. A fine gara è stato visto, inoltre, parlare fitto e a lungo col tecnico dei bavaresi, che è ancora alla ricerca sul mercato di un attaccante esterno da affiancare ai vari Gnabry, Sané e Coman. Intervistato dalla, il suo attuale personal trainerha dichiarato: "".

Calciomercato 2020-2021 Tabellone di mercato: acquisti e cessioni della Serie A 2021-2022 23/07/2021 A 16:55

Laporta: "Siamo grati a Messi, ma il Barça è più importante"

Serie A Serie A 2021-22: tutti gli allenatori, tornano Allegri, Mourinho e Sarri 24/05/2021 A 17:07