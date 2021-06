L'attesa per il ritorno di Max Allegri sulla panchina della Juve ha seguito un itinerario tutto suo, e a dir poco "mematico"; si è risolto tutto in un solo giorno: alle 11:30 la società bianconera ha diramato A quel punto, è arrivata la conferma: Massimiliano Allegri nuovo allenatore della Juventus. Contratto di 4 anni fino a giugno 2025 a 7 milioni annui. , e a dir poco "mematico"; si è risolto tutto in un solo giorno: alle 11:30 la società bianconera ha diramato una lettera di congedo e ringraziamento nei confronti di Andrea Pirlo . Poche ore dopo, i profili social bianconeri si sono divertiti con alcune immagini molto evocative. La prima è stata la silhouette dello stato americano del Minnesota, il nome del fantomatico cavallo menzionato dal tecnico livornese in una delle sue indimenticabili conferenze stampa all'insegna dell'ippica. La seconda, invece, è stata la giacca che Allegri scagliò a terra durante Carpi-Juve del dicembre 2015, vinto dai bianconeri per 2-3.

La nota del club bianconero

"Allegri ritrova una panchina che conosce molto bene, un club che ama e che lo ama, per iniziare oggi un nuovo viaggio insieme, verso nuovi traguardi. Quelli raggiunti nella sua prima avventura in bianconero sono scolpiti nella storia del club: cinque Scudetti, quattro doppiette consecutive con la Coppa Italia, due Supercoppe, due Finali di Champions League in tre stagioni, imprese epiche in Italia e in Europa.

Ci eravamo salutati, due anni fa, con un messaggio, History Alone, consegnato dal nostro Presidente al Mister: un abbraccio e una maglia su cui c’era, in due parole, tutta l’esperienza di Allegri alla Juve. Il bello della storia però è che non si ferma mai. E nel calcio, questo significa un concetto che abbiamo radicato nel nostro DNA: la vittoria più bella è la prossima. Sempre. E allora siamo pronti a ripartire con Allegri, a costruire insieme il nostro futuro; con la sua enorme professionalità, la sua forza morale, con le trovate geniali di un tecnico capace di sparigliare le carte, in campo e fuori. Con il suo sorriso, una sorta di firma. Con il suo modo di intendere il calcio e la vita: semplicità, voglia di sdrammatizzare, impegno a godersi ogni attimo bellissimo che vivere alla Juventus sa regalare e regalerà".

