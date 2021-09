Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Onana, Raspadori e i rinnovi: l’Inter pensa già al futuro

Il Tutto Sport dedica ampio spazio alle mosse dell’Inter per il futuro. Chiuso un mercato con una sensibile riduzione del monte ingaggi e un incasso di oltre 130 milioni di euro – fra mercato in entrata e in uscita – i dirigenti nerazzurri hanno già ben in mente cosa fare per rendere la squadra più forte. Solo da ufficializzare il rinnovo di Lautaro, l’Inter si siederà a un tavolo con Brozovic per prolungare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. La richiesta del croato è 5,5 milioni più bonus e c’è ottimismo nella chance di trovare un accordo. Poi toccherà a Barella. Sul fronte innesti, invece, si cerca un erede di Handanovic. L’occasione di mercato che intriga di più è l’ex Ajax Onana, che sarà a costo zero ma l’Inter è vigile anche su Cragno e Meret. Per l’attacco invece – oltre a tenere d’occhio l’evoluzione del rapporto Insigne-Napoli – i nerazzurri hanno lavorato in queste settimane per Raspadori che ha lo stesso agente di Inzaghi e Bastoni.

La nostra opinione: Parlare di mercato due giorni dopo la fine della sessione estiva può sembrare un controsenso ma è normale per i club guardare avanti e non farsi mai trovare impreparati, in questo senso l’Inter – al netto dei problemi in essere – appare essere uno della società più lungimiranti e con le idee chiare. Come successo con Calhanoglu quest’estate, Marotta è sempre molto attento al mercato dei parametri zero e siamo certi che se ci sarà la chance di assicurarsi giocatori qualitativi come Onana o Insigne, i nerazzurri un tentativo lo faranno di sicuro. La partita più importante per la dirigenza interista però sarà quella dei rinnovi, dopo Lautaro ora serve blindare due pilastri della mediana: Brozovic e Barella. Non sarà una passeggiata ma, anche con l’aiuto dei risultati, l’Inter può riuscire a trattenere i due gioielli più preziosi del proprio centrocampo.

Mbappé + Haaland nel 2022: il Real sogna il super tandem

Dopo una campagna acquisti un po’ in sordina, Florentino Perez punta a sfoderare l’artiglieria pesante la prossima estate. A svelare gli ambiziosi piani del Real Madrid è Marca che apre la sua edizione online con un pezzo in cui ammette che l’idea del club Blancos sia quella di avere alle proprie dipendenze sia Mbappé (che secondo i media spagnoli a gennaio apporra la firma sul nuovo contratto) sia Haaland, che quasi certamente l’anno prossimo mollerà il Borussia Dortmund.

La nostra opinione: Attendersi una campagna acquisti imponente del Real l’estate prossima non è affatto un’eventualità remota. Florentino è certo di avere il sì di Mbappé, una star con la quale tutti sognano di giocare, e come ha testimoniato l’affare Alaba: il numero uno del club merengues non ha remore nell’offrire contratti monstre a procuratori o giocatori top. Raiola oltre ad Haaland è anche l’agente di Pogba – che la prossima estate sarà a parametro zero – vederli entrambi con la camiseta blanca ora sembra un sogno ma fra qualche mese potrebbe anche diventare realtà...

Juve-Dybala accelerata sul rinnovo: le cifre

Con l’addio di CR7 la Juventus è tornata ad affidarsi in toto a Paulo Dybala che è tornato ad essere l’uomo destinato a trascinare la Signora in questa annata. Per questo la Gazzetta dello Sport racconta della volontà del club e dell’entourage del giocatore di prolungare il contratto in scadenza il 30 giugno 2022. C’è ancora un braccio di ferro sulle cifre con la Joya che vorrebbe un quadriennale con ingaggio a salire fino a 10 milioni di euro e i bianconeri che invece finora hanno messo sul piatto un triennale da 7+2 di bonus. C’è però la volontà e il margine per proseguire insieme.

La nostra opinione: L’abbiamo spesso ripetuto ma questa è davvero la stagione decisiva per Dybala. Se vuole diventare un top player di caratura internazionale capace di sedersi allo stesso tavolo con i CR7, Mbappé, Messi e gli altri fuoriclasse che ogni anno si giocano il Pallone d’Oro deve mostrare quella continuità e quella capacità di determinare le partite con le sue giocate e la sua classe mostrata solo a tratti nell’ultimo triennio. Allegri gli concederà grande libertà in campo e in cambio gli chiederà di tornare a fare la differenza sempre. Se lo farà il rinnovo sarà solo la logica conseguenza... Perché Dybala e la Juventus sono fatti per stare insieme e la Joya, anche in passato, ha mostrato di voler vestire e onorare esclusivamente la maglia bianconera.

