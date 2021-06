Gennaro Gattuso è ad un passo dall'addio alla Fiorentina, questo quanto riportato nelle ultime ore da Gianluca di Marzio. Per l'ex-tecnico di Milan e Napoli, le ragioni del clamoroso ed immediato divorzio, sarebbero legate al suo procuratore Jorge Mendes, reo di aver pressato con eccessiva veemenza la società nelle trattative per Goncalo Guedes e Sergio Oliveira.

Alla drigenza viola non sono dunque andate giù le pressioni ricevute nelle onerose trattative per i due giocatori portoghesi. I 20 milioni richiesti dal Porto per Oliveira, soprattutto, sono apparsi decisamente eccessivi, e lo scontro con Mendes è allora diventato inevitabile ed a 360 gradi, comprendendo anche il tecnico della nuova Fiorentina. Per Gattuso, l'esperienza a Firenze potrebbe dunque terminare ancor prima di essere iniziata, senza nemmeno una panchina come allenatore della Fiorentina.

Qualora, nelle prossime ore, si dovesse confermare insanabile la frazione tra le due parti e venisse ufficializzato il divorzio, i nomi di Claudio Ranieri e di Rudi Garcia sembrano essere i più in voga per il "dopo-Gattuso", con la piazza di Firenze che potrebbe anche reagire polemicamente all'esonero anticipato di un tecnico che aveva accolto a braccia aperte.

