Ricercato da Milan e West Ham, è stato per quasi tutta l'estate sul piede di partenza. Oggi, però, Nikola Milenkovic è sempre più viola dopo aver rinnovato con la Fiorentina, fino al 30 giugno 2023. Questo, il comunicato ufficiale del club toscano: "ACF Fiorentina comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Nikola Milenkovic per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2023. Nikola ha sempre dimostrato un forte attaccamento alla maglia viola e si è distinto come uno dei giovani difensori migliori del Campionato Italiano. La Società è lieta di poter continuare il percorso sportivo insieme e spera che per entrambi possa essere pieno di grandi soddisfazioni, sportive e professionali".

Commisso: "Vlahovic? Resti ancora un anno e gli faremo il contratto più ricco della storia della Fiorentina"

Nel frattempo, ai microfoni del TGR Rai Toscana, il presidente Rocco Commisso ha fatto il punto della situazione sulla delicatissima questione Dusan Vlahovic: "Perché ognuno che viene da me mi fa la domanda su Vlahovic? Vogliono sapere se prenderlo al fantacalcio...? Io non l'ho mai messo in vendita, ancora l'offerta giusta non è arrivata e, anche se arriverà, io non credo che lui se ne andrà. Anzi, abbiamo in programma di fargli un contratto, il più ricco nella storia della Fiorentina; sono contento per lui perché sono cifre davvero importanti. Se poi il prossimo anno vorrà andarsene, ne parleremo: deve capire che se è arrivato così in alto, lo deve alla sua squadra. Ci sono squadre interessate a lui, ma non ho fissato prezzi. Voglio che resti ancora un anno, almeno".

