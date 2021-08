Lukaku da una parte, Messi che va Dusan Vlahovic. L'attaccante della Fiorentina sta regolarmente facendo il suo percorso in questo precampionato con la maglia della Viola e pensa solo al debutto in campionato agli ordini di mister Italiano. Ma non si sa mai... Il serbo ha mercato e la Fiorentina sarebbe anche disposta a lasciarlo andare, ma solo all'offerta giusta. da una parte, Dzeko al suo posto all'Inter che va al PSG . È partito un effetto domino per gli attaccanti e potrebbe essere presto coinvolto anche. L'attaccante dellasta regolarmente facendo il suo percorso in questo precampionato con la maglia della Viola e pensa solo al debutto in campionato agli ordini di mister Italiano. Ma non si sa mai... Il serbo ha mercato e la Fiorentina sarebbe anche disposta a lasciarlo andare, ma solo all'offerta giusta.

Atlético su Vlahovic: può partire solo per 60 milioni

Nelle ultime settimane hanno bussato alla porta della Fiorentina, solo tramite sondaggi e non offerte ufficiali, l'Atlético Madrid e l'Arsenal. Per chi? Per Vlahovic, uno dei gioielli della Viola. E sul classe 2000 ci potrebbe finire anche il Tottenham Hotspur nel caso venisse confermata la partenza di Kane verso il Manchester City. La Viola non ha farà però le barricate e, secondo Sky Sport, potrà acconsentire alla cessione del giocatore, ma con un'offerta importante alle spalle. Se una squadra dovesse arrivare con 60 milioni per Vlahovic, avrebbe il sì del club.

Intanto, si parla di rinnovo

La Fiorentina vuole fare, in questo caso, le cose fatte bene. Non lascia Vlahovic in balia del mercato senza certezze, dandogli però la sensazione che sia facilmente sacrificabile. La Viola crede ciecamente nel giocatore serbo e, se possibile, vuole tenerlo il più a lungo possibile. Poi è chiaro, dovesse arrivare un'offerta super che dia respiro alle casse della società e ambizioni maggiori al giocatore, nessuno si opporrà. Intanto, il club sta cercando di fissare un incontro con Darko Ristic, agente di Vlahovic. Se il serbo dovesse rimanere, a quel punto si studierebbero nuove soluzioni. Rinnovo del contratto (ad oggi la scadenza è per giugno 2023) con adeguamento, ma soprattutto con una clausola rescissoria ben definita che lascerebbe a Vlahovic una chance di partire... Con l'offerta giusta.

