Il centrocampista ex Atletico Madrid, Sampdoria e Pescara Lucas Torreira torna in Serie A e giocherà per la Fiorentina, che se lo è assicurato ufficialmente dall'Arsenal con un autentico blitz di mercato. La formula per avere il classe 1996 uruguaiano di Montevideo è stata quella del prestito oneroso da un milione e mezzo con diritto fissato a 15 milioni.

Serie A Formazioni tipo: ecco come giocheranno le 20 squadre di A 02/08/2021 A 22:27

Il comunicato della Fiorentina

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lucas Torreira dall’Arsenal Football Club.

Il nuovo calciatore viola, nato a Fray Bentos (Uruguay) l’11 febbraio del 1996, nell’ultima stagione ha indossato la maglia dell’Atletico Madrid, Club con il quale ha vinto la Liga 2020/21.

Torreira ha inoltre indossato la maglia della nazionale uruguaiana in 31 occasioni, partecipando con la Celeste” all’ultima Copa America. Lucas Torreira ha scelto la maglia numero 18.

Fiorentina: blitz Torreira; McKennie: la Juve chiede 30 milioni

Calciomercato 2020-2021 Tabellone di mercato: acquisti e cessioni della Serie A 2021-2022 23/07/2021 A 16:55