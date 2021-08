Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Milan su Florenzi

Milan-Florenzi, ci siamo ormai. I rossoneri non vogliono l’obbligo di riscatto, la Roma intende monetizzare il più possibile per il versatile terzino dentro la scorsa stagione in forza al PSG ma secondo la Gazzetta dello Sport l’affare si farà e il compromesso sarebbe rappresentato dal diritto di riscatto.

La nostra opinione: Operazione low-cost che ci può stare quella di Florenzi visto che il Milan così si assicurerebbe il “backup” per Calabria ma anche un giocatore che all’occorrenza potrebbe essere impiegato in una posizione più avanzata sul campo.

Roma, Abraham sblocca Dzeko?

Con Edin Dzeko sempre più in odore di vestire la maglia dell’Inter per la prossima stagione la Roma secondo il Corriere dello Sport si sarebbe già tutelata per quel che concerne il reparto d’attacco. Prenotato dal Chelsea il talentuoso Tammy Abraham, 23enne attaccante inglese. Si lavora per il prestito oneroso a 5 milioni di euro con pagamento dilazionato del cartellino.

La nostra opinione: Abraham libera Dzeko? La Roma cerca un profilo giovane in linea con il nuovo progetto e l’attaccante inglese da 12 reti stagionali lo scorso anno soddisferebbe appieno il tecnico Mourinho. È ormai tempo di voltare pagina e Abraham è uno stuzzicante dopo-Dzeko.

Locatelli-Juventus?

Già, a che punto siamo con la telenovela dell’estate? Secondo Tuttosport nel fine settimana è previsto il vertice definitivo tra Juventus e Sassuolo, quello in cui o sarà accordo totale oppure rottura definitiva. Il quotidiano sportivo torinese è più che ottimista: l’affare si farà.

La nostra opinione: Infiniti i risvolti di questo affare, biblici i tempi, ma la sensazione – nitida – è che sia solamente una questione di dettagli e che Manuel Locatelli virtualmente indossi già la maglia bianconera.

Come cambia il Milan con Olivier Giroud

