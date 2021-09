Franck Ribery è atterrato a Napoli, pronto per raggiungere Salerno per effettuare le visite mediche con la società granata; in seguito presentazione in grande stile allo stadio Arechi. Ribery-Salernitana, tutto fatto!

Capitolo contratto: si parla di un accordo annuale con opzione per il secondo, per una cifra superiore al milione e mezzo di euro, bonus inclusi.

La nuova formazione della Salernitana

Salernitana (3-5-1-1): Belec, Veseli, Gyomber, Gagliolo; Kechrida, Obi, Di Tacchio, Capezzi, Ruggeri; Ribery; Simy All. Castori

