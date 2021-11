I quotidiani spagnoli già questa mattina ne erano certi, ora arrivano ulteriori conferme: Xavi Hernandez è pronto a diventare il nuovo allenatore del Barcellona.

Ad

La riunione di questa mattina tra i dirigenti dell'Al Sadd e quelli del Barça - in missione in Qatar da inizio settimana - ha avuto risvolti positivi dopo le frizioni di ieri. Tra giovedì e venerdì, dunque, il Barcellona ufficializzerà il nuovo tecnico, per poi presentarlo nei primi giorni della prossima.

Serie A Formazioni tipo: ecco come giocheranno le 20 squadre di A 02/08/2021 A 22:27

Sono molto entusiasta di tornare a casa e ancora di più di essere allenatore del Barcellona, che ha molte responsabilità, sono molto motivato"

L'esordio? Se tutto va bene, il nuovo tecnico sarà già in panchina il 20 novembre prossimo, prima gara dopo la sosta: non una partita qualunque, sarà il derby con l'Espanyol.

Xavi verso il Barcellona? Intanto l'Al Sadd vince 4-1, gli highlights

Calciomercato 2020-2021 Tabellone di mercato: acquisti e cessioni della Serie A 2021-2022 23/07/2021 A 16:55