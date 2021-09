Il calciomercato non finisce mai! Ecco quindi che il Genoa all'alba del 2 settembre ufficializza un altro acquisto, quello di Pablo Galdames, nazionale cileno di 24 anni svincolato a fine giugno dagli argentini del Velez.

Galdames, centrocampista centrale, aveva sostenuto le visite mediche martedì scorso salvo poi ripartire subito per il Cile. Il giocatore è infatti tra i convocati della nazionale cilena per le qualificazioni mondiali che vedranno la Roja affrontare Brasile, Ecuador e Colombia.

Serie A Formazioni tipo: ecco come giocheranno le 20 squadre di A 02/08/2021 A 22:27

Chi è Galdames

Nato a Santiago del Cile il 30 dicembre 1996, Pablo Ignacio Galdames Millán è il figlio dell'ex calciatore cileno Pablo Galdames. Cresciuto nelle giovanili dell'Union Espanola nel 2018, è stato acquistato dal Velez Sarsfield dove ha giocato sino a giugno. In tre anni ha messo in archivio 63 presenze e 3 gol tra campionato, Coppa Argentina, Libertadores e Coppa Sudamericana. Il giocatore ha firmato con il Genoa per tre anni, con un'opzione sul quarto.

Locatelli: "Il gol col Milan? Mia nonna juventina mi disse..."

Calciomercato 2020-2021 Tabellone di mercato: acquisti e cessioni della Serie A 2021-2022 23/07/2021 A 16:55