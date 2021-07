Come scrive La Stampa, Massimiliano Allegri appena tornato a Torino ha chiesto a Giorgio Chiellini di rimanere. Al ritorno dalle vacanze, il capitano prolungherà per un anno più opzione per il successivo: difficile, visto il rapporto con la Juventus, immaginare sorprese. Chiellini, in tutte le competizioni, ha già raggiunto 535 presenze, quarto posto nella classifica d'ogni tempo, così gliene basteranno 17 per agguantare Gaetano Scirea e 18 per scavalcarlo isolandosi sul podio. La caccia al podio inizierà il 2 agosto, quando tornerà dalle vacanze per completare il gruppo con gli altri azzurri: Chiesa, Bonucci e Bernardeschi. Più Locatelli se, come tutto lascia intendere, la trattativa col Sassuolo sarà chiusa prima.

Ecco alcune battute dell'agente Davide Lippi a proposito del futuro di Giorgio Chiellini, rilasciate nelle scorse ore a Radio Radio: "Se non rimarrà a Torino andrà all'estero. Non accetterà nessuna proposta da squadre italiane anche se la Fiorentina ha provato a sondare il terreno".

