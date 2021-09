Griezmann, hanno tirato un sospiro di sollievo. Il francese ha completato il suo ritorno ai colchoneros dopo due anni da dimenticare al Barcellona e rientra con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 56 milioni. L'Atlético pagherà l'intero ingaggio del giocatore e il riscatto potrà diventare obbligatorio nel caso si avverassero diverse condizioni (numero presenze e/o trofei). Una valutazione ben diversa rispetto a quella dell'estate 2019 quando il francese fu acquistato per 120 milioni dai catalani. Griezmann aveva voglia di cambiare aria e il Barcellona aveva un grande bisogno di abbattere il monte ingaggi, ecco il perché di questa operazione con il contratto depositato solo alle 23.59. Affare fatto! I tifosi dell'Atlético, quelli ancora affezionati a, hanno tirato un sospiro di sollievo. Il francese ha completato il suo ritorno aidopo due anni da dimenticare ale rientra con la formula delfissato a 56 milioni. L'Atlético pagherà l'intero ingaggio del giocatore e il riscatto potrà diventare obbligatorio nel caso si avverassero diverse condizioni (numero presenze e/o trofei). Una valutazione ben diversa rispetto a quella dell'estate 2019 quando il francese fu acquistato per. Griezmann aveva voglia di cambiare aria e il Barcellona aveva un grande bisogno di abbattere il monte ingaggi, ecco il perché di questa operazione con il contratto depositato solo alle 23.59. Sembrava non arrivare più

Luuk de Jong al Barcellona: è lui il sostituto

Con Griezmann tornato all'Atlético Madrid, il Barcellona ha dovuto fare di necessità virtù per coprire la partenza del francese. È arrivato un no per Cavani, un no per João Félix e un no per Dani Olmo. Ecco che il Barcellona si è fiondato su Luuk de Jong, attaccante del Siviglia che arriverà dietro il pagamento di un indennizzo. Gli andalusi lo valutavano per poco meno di 20 milioni, ma arriva per meno di 10 milioni. Sicuramente non un top player, ma un usato sicuro, considerando che de Jong ha già giocato due anni nella Liga e conosce molto bene Koeman che è stato suo ct in Nazionale.

E Saúl va al Chelsea

A scatenare questo effetto domino, è stato il passaggio di Saúl Ñíguez al Chelsea. Altro contratto depositato in extremis che, se non fosse stato completato, non avrebbe reso possibile il ritorno di Griezmann all'Altético per il numero di tesserati a disposizione del club colchonero. Grande operazione da parte del Chelsea che si assicura un giocatore già pronto per la linea mediana, avendo maturato grande esperienza nelle Coppe europee con l'Alético appunto. Il classe '94 arriva con la formula del prestito (oneroso a 5 milioni) con diritto di riscatto fissato a 50 milioni.

Griezmann con la doppietta: il gol che ha illuso il Barcellona

