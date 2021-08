". Pep Guardiola , mai banale come suo solito, anticipa di fatto l'addio al Manchester City tra due stagioni, ovvero quando scadrà il contratto che attualmente lo lega al club campione d'Inghilterra. Il 50enne tecnico spagnolo siede sulla panchina dei Citizens dal 2016 e in questi anni ha vinto praticamente tutto tranne il trofeo più importante, quella Champions League sfuggita in finale lo scorso maggio contro il Chelsea.