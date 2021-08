Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Mendes è a Torino, il City chiama CR7

Cristiano Ronaldo è ancora in bilico, con la pista PSG che sembra essersi affievolita, ma con il Manchester City che - al contrario - è pronto a tornare alla carica dopo il nulla di fatto della Jorge Mendes è già sbarcato a Torino per discutere del futuro del proprio assistito con la società bianconera: prende campo, allora, l'ipotesi di uno scambio con i CItizens che porterebbe Gabriel Jesus all'ombra della Mole, un'alternativa che soddisferebbe la volontà di Allegri e garantirebbe alla Juventus un'alternativa di massimo livello. Mendes, dunque, è pronto a presentare l'offerta del City proprio nelle prossime ore. Saranno degli ultimi giorni di mercato di fuoco in casa Juventus: il futuro diè ancora in bilico, con la pistache sembra essersi affievolita, ma con ilche - al contrario - è pronto a tornare alla carica dopo il nulla di fatto della trattativa legata a Harry Kane . Guardiola vuole CR7, il procuratore del portogheseè già sbarcato a Torino per discutere del futuro del proprio assistito con la società bianconera: prende campo, allora, l'ipotesi di uno scambio con i CItizens che porterebbeall'ombra della Mole, un'alternativa che soddisferebbe la volontà die garantirebbe alla Juventus un'alternativa di massimo livello. Mendes, dunque, è pronto a presentare l'offerta del City proprio nelle prossime ore.

La nostra opinione: Con così poco tempo a disposizione, scegliere di rinunciare a un giocatore come Ronaldo potrebbe essere davvero rischioso per la Juventus e per lo stesso Max Allegri. Certo, le alternative non mancano: da Gabriel Jesus, possibile pedina diretta di scambio con il City, a Mauro Icardi - momentaneamente ai box per infortunio ma pronto a partire in prestito lontano da Parigi dopo l'arrivo di Leo Messi, passando per Dusan Vlahovic e Duvan Zapata, nomi sicuramente meno caldi ma che - comunque - i bianconeri non hanno smesso di monitorare vista l'incertezza del futuro di CR7.

Kessie alza l'asticella, chiesto un maxi rinnovo

Franck Kessie in maglia rossonera basta pensare al soprannome di "Presidente" che lo stesso spogliatoio gli ha affibbiato già da diverse stagioni. E forse anche comprendendo questo, il centrocampista ivoriano non si sarebbe accontentato della proposta di rinnovo sulla base di 6 milioni di euro, alzando l'asticella fino a 7 milioni - 8,5 considerando anche gli eventuali bonus. Come ribadito più volte nel corso degli ultimi mesi, Kessie non ha Liverpool e Tottenham tendono l'orecchio in attesa di capire gli ulteriori sviluppi della vicenda. Per comprendere l'importanza diin maglia rossonera basta pensare al soprannome di "Presidente" che lo stesso spogliatoio gli ha affibbiato già da diverse stagioni. E forse anche comprendendo questo, il centrocampista ivoriano non si sarebbe accontentato della proposta di rinnovo sulla base di 6 milioni di euro, alzando l'asticella fino a- 8,5 considerando anche gli eventuali bonus. Come ribadito più volte nel corso degli ultimi mesi, Kessie non ha alcuna intenzione di lasciare il Milan , la sua richiesta sarebbe dettata "esclusivamente" dalla presa di coscienza di un percorso di crescita importante nel corso delle ultime stagioni. I dialoghi tra il giocatore, il suo entourage e la società sono ovviamente pronti a proseguire, intanto dalla Premier Leaguetendono l'orecchio in attesa di capire gli ulteriori sviluppi della vicenda.

La nostra opinione: Che Franck Kessie sia uno - se non IL - top player a disposizione di Stefano Pioli è ormai un dato di fatto, che la società rossonera non abbia le possibilità economiche per soddisfare una maxi richiesta da parte dello stesso centrocampista ivoriano risulta - comunque - anch'esso assodato. Ci sarà da trattare, da venirsi incontro ed eventualmente - se davvero la volontà di Kessie è quella di giurare fedeltà al Milan - di fare qualche piccolo "sacrificio" affinchè le strade non si dividano. Il tempo, comunque, è dalla parte del Milan, deciso a fare (quasi) di tutto per non perdere il proprio "Presidente".

Inter, colpo last minute: idea Keita Balde

Keita Balde, un esterno d'attacco o seconda punta in "stile Inzaghi" che lo stesso tecnico nerazzurro ha già allenato ai tempi della Lazio. Un operazione che - per caratteristiche del giocatore e storico con l'allenatore - avrebbe molte cose in comune con quella che ha appena portato Correa all'ombra della Madonnina, e considerando la volontà dello stesso Keita di lasciare il Monaco entro la fine di agosto, l'ipotesi Inter non è decisamente da scartare. Con Correa ormai al sicuro, i botti in attacco dell'Inter non sembrano comunque destinati a terminare: Gianluca Scamacca dal Sassuolo rimane una pista percorribile, ma l'idea last minute di Marotta e Ausilio sarebbe legata al ritorno in Italia di, un esterno d'attacco o seconda punta in "stile Inzaghi" che lo stesso tecnico nerazzurro ha già allenato ai tempi della Lazio. Un operazione che - per caratteristiche del giocatore e storico con l'allenatore - avrebbe molte cose in comune con quella che ha appena portato Correa all'ombra della Madonnina, e considerando la volontà dello stesso Keita di lasciare il Monaco entro la fine di agosto, l'ipotesi Inter non è decisamente da scartare.

La nostra opinione: La variabile impazzita, in questo caso, è legata alle condizioni di Alexis Sanchez: tempi di recupero ancora da definire e condizione fisica altalenante (considerando lo storico delle ultime stagioni) hanno portato l'Inter ha tenere ancora aperta la porta del mercato per quanto riguarda il reparto offensivo. Le "grandi" operazioni - ovviamente - sono state fatte, adesso serve solo altro piccolo tassello necessario per puntellare una rosa ancora ampiamente attrezzata per poter vincere il campionato. Certo, Scamacca avrebbe le caratteristiche tecniche e fisiche di sostituto naturale di Edin Dzeko, ma anche un'altra freccia come Keita Balde a disposizione di Inzaghi non può che far bene ai nerazzurri in vista di una stagione ricca di impegni e aspettative.

