Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Haaland rinnova con il Dortmund, ma occhio alla clausola

Dalla Germania arrivano novità sul futuro di Haaland: il giocatore potrebbe anche rinnovare il contratto con il Borussia dortmund, che gli offre uno stipendio doppio rispetto all'attuale (da 8 a 16mln annui), a patto che la clausola di rescissione da 75 milioni di euro scatti nel 2023 invece che il prossimo giugno.

La nostra opinione. Haaland andrà via da Dortmund, questo è chiaro, ma con il nuovo contratto da 16 milioni forse potrebbe rimanere una stagione in più. Sicuramente questo trick sulla clausola è utile, ma non credo che fermerà le mire di Real Madrid e PSG.

Allegri, sì a Witsel. Kamara resta nel vivo

Secondo TuttoSport, alla Continassa hanno intenzione di muoversi a centrocampo. Di moda è tornato il nome di Witsel, che non rinnoverà il contratto con il Dortmund e ad Allegri piace, ma sullo sfondo c'è anche Boubacar Kamara: a rischio svincolo in casa Marsiglia. Su Tchouameni invece il Monaco non prenderà in considerazione offerte inferiori ai 50 milioni di euro, ed il Chelsea sembra in vantaggio sui bianconeri.

La nostra opinione. Situazione insidiosa in casa Juventus. La società è consapevole che la rosa va migliorata, ma allo stesso tempo non deve commettere errori. Witsel è un giocatore di sicuro affidamento, ma quanto può essere utile nel lungo periodo? Tchouameni sarebbe il nome ideale, ma la sensazione è che i bianconeri non abbiano la potenza economica per competere con le big europee.

Futuro Toro, Belotti ora ci pensa

Il Gallo è in scadenza di contratto e, secondo quello che riporta TuttoSport, in questi giorni sta vagliando l’adeguamento di Cairo a 3.3 milioni netti l’anno con durata fino al 2025. Milan e Roma rimangono sempre alla porta, guardinghe, ma il destino del centravanti sembra essere cambiato: da sicuro partente a bandiera del club. Con il nuovo anno ne sapremo sicuramente di più, ma l’impressione è che il Gallo possa rimanere in Piemonte.

La nostra opinione. Per Juric sarebbe una specie di nuovo acquisto. Ritrovare il Gallo Belotti connesso al 100% sarebbe un jackpot mica da ridere per i granata. Logico, il giocatore potrebbe anche ripensarci e migrare verso piazze più ambiziose, ma altrove non ritroverebbe l'amore del pubblico torinese.

