Hakan Calhanoglu nella propria rosa: L'Inter si prepara ad accoglierenella propria rosa: nata come un'idea di mercato qualche giorno fa, sta per diventare realtà. Secondo le ultime indiscrezioni, le visite mediche con i nerazzurri sono già programmate per martedì.

Contratto

Ancora nulla di certo ma si parla di un accordo di 3 anni, fino al 2014, a 5 milioni di euro a stagione più 1 di bonus. Rimandata al mittente dunque l'offerta di rinnovo del Milan e accettata quella dei cugini nerazzurri.

Europeo deludente

Tre partite e tre sconfitte abbastanza nette per la Turchia di Calhanoglu, che proverà a riprendersi in vista della sua nuova avventura nerazzurra. "Siamo delusi da questo torneo. Dobbiamo imparare dai nostri errori, ma non abbasseremo di certo la testa. Questa è una squadra giovane, ci sono margini di miglioramento".

