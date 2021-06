E' ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per il passaggio di Achraf Hakimi dall' Inter al PSG. Una notizia nell'aria ormai da giorni, settimane. Da quando, cioè, la società nerazzurra - intenta a disinvestire (almeno parzialmente) dopo i diktat provenienti dalla Cina - aveva individuato proprio il laterale marocchino ex Real Madrid e Borussia Dortmund l'elemento da sacrificare per fare cassa nella maniera più rapida e abbondante possibile.