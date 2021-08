Harry Kane sarà ancora un giocatore del Tottenham. A rivelarlo è lo stesso attaccante inglese su twitter. "È stato incredibile vedere l'accoglienza dei tifosi degli Spurs domenica e leggere alcuni dei messaggi di supporto che ho ricevuto nelle ultime settimane. - scrive il calciatore - Resterò al Tottenham questa estate e sarò concentrato al 100% per aiutare la squadra a raggiungere il successo". Termina qui una delle telenovele dell'estate con il Manchester City che dovrà rimandare alla prossima estate l'assalto al centravanti dell'Inghilterra per cui si era spinto a offrire fino a 150 milioni di sterline. A questo punto, per la banda di Pep, rimane "solo" Cristiano Ronaldo...

Calciomercato 2020-2021 Cristiano Ronaldo al PSG, Mbappé al Real Madrid: si può fare IERI A 05:54

L'Equipe: "CR7 verso il City". Inter: Correa+Belotti?

Calciomercato 2020-2021 Kane-Tottenham è rottura: niente trasferta in Portogallo 18/08/2021 A 16:00