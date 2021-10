L'indiscrezione arriva dall'Inghilterra, dal tabloid The Sun: Gonzalo Higuain starebbe pensando di dire addio al calcio giocato a soli 33 anni. Il Pipita , che in Italia ha vestito le maglie di Napoli, Juventus e Milan, starebbe infatti valutando l'ipotesi di rescindere con un anno di anticipo il contratto che lo lega all'Inter Miami. Secondo la ricostruzione del The Sun, Higuain avrebbe rivelato a persone vicine a lui di non avere le stesse motivazioni di qualche anno fa, complice anche una condizione fisica non al top.

Higuain, il cui accordo attuale con l'Inter Miami scade per la precisione il 31 dicembre 2022, ha uno stipendio piuttosto oneroso per il club: guadagna infatti 5,7 milioni di dollari a stagione. Anche per questo motibo, l'ipotesi di un prematuro divorzio non sarebbe certo vissuta come un dramma dalla dirigenza, anzi.

