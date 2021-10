Nel giorno in cui il Barcellona si rimette in corsa per la qualificazione in Champions e trova il primo preziosissimo successo stagionale in Champions League, il club blaugrana blinda uno dei suoi giovani gioielli in scadenza e richiestissimi: Ansu Fati, che – a meno di dieci giorni dal rinnovo pluriennale con clausola rescissoria monstre di Pedri – ha ufficializzato la propria permanenza in blaugrana fino al 30 giugno 2027.

Clausola da 1 miliardo di euro

Liga Barcellona, Pedri rinnova con clausola monstre: 1000 milioni di euro! 13/10/2021 A 12:40

Come per Pedri, anche il 18enne golden boy guineense naturalizzato spagnolo – assistito dallo scafato agente portoghese Jorge Mendes - il club blaugrana ha inserito nel nuovo accordo una clausola da 1000 milioni di euro. La firma, come informa il Mundo Deportivo, è arrivata nello spogliatoio dopo la vittoria contro la Dinamo Kiev. Il modo migliore per approcciare il Clasico di domenica pomeriggio contro il Real Madrid.

Il comunicato del Barça

"Il giocatore del Barcellona Ansu Fati ha raggiunto un accordo per rinnovare il suo contratto fino al 30 giugno 2027. La clausola rescissoria è fissata a 1.000 milioni di euro. La formalizzazione del nuovo contratto che legherà il giocatore cresciuto alla Masia per il resto della stagione e per i prossimi 5 anni si terrà questo giovedì 21 ottobre, con alle 12 il servizio fotografico e la successiva conferenza stampa presso l'Auditorium 1899".

