The Sun e dalla Bild, Roman Abramovič sarebbe pronto ad offrire 50 milioni di sterline (circa 58,3 milioni di euro) per Robert Lewandowski, stella del Bayern Monaco. Nell’ultima stagione il 32enne polacco ha realizzato 48 gol in 40 partite, tra campionato e coppe. Con l’addio di Oliver Giroud, arrivato in Italia al Milan , i Blues sono a caccia di una punta centrale. Sono diversi gli obiettivi di mercato, ma secondo quanto riferito dale dalla(circa 58,3 milioni di euro), stella del Bayern Monaco. Nell’ultima stagione il 32enne polacco ha realizzato 48 gol in 40 partite, tra campionato e coppe.

Per il bomber del club tedesco il contratto va in scadenza tra due anni, ma i Campioni d’Europa hanno intenzione di prelevarlo adesso. In mancanza di Erling Haaland, stella nascente del calcio internazionale, l’allenatore del Chelsea, Thomas Tuchel, ha puntato il dito su Lewandowski. Per acquistarlo, però, c’è da combattere contro il Bayern Monaco, che vorrebbe rinnovargli il contratto in scadenza nel 2023.

