Botta e risposta rapidissimo, la polemica è servita. In un paio di ore, Gennaro Gattuso e Joe Barone si sono scambiati delle dichiarazioni al veleno rivangando il fulmineo divorzio consumatosi questa estate. A Repubblica.it, Gattuso aveva sciolto degli intricatissimi nodi estivi che lo assillavano: dalla Fiorentina, a Mendes, al mancato approdo al Tottenham per le proteste dei tifosi.

Barone su Gattuso e Mendes

"Mi fa ridere questa situazione. Vorrei mettere un punto, la Fiorentina ha colto le parole di Rino Gattuso con il sorriso in quanto l'intervista avrebbe svelato che Jorge Mendes è solo un amico del mister e gli offre soltanto importanti consigli per la sua carriera. Voglio ricordare che lo stesso Mendes, i primi di giugno, ha incontrato Daniele Pradè per discutere di alcuni calciatori da portare alla Fiorentina: ma anche io gli ho parlato e l'ho incontrato a Milano". A Repubblica, l'ex allenatore del Napoli aveva accennato al suo brevissimo periodo speso sotto la direzione Commisso , smentendo le voci sul suo rapporto preferenziale con Jorge Mendes (suo procuratore). La risposta di Joe Barone, frenata solamente da delle clausole di confidenzialità ancora in vigore tra la dirigenza viola e Gattuso, è stata aspra:

Barone su Gattuso e Commisso

Nell'intervento diffuso nel primo pomeriggio, Gattuso aveva affermato di non aver mai incontrato il Presidente viola Rocco Commisso; anche in questo frangente, Barone vuole mettere le cose in chiaro: "Ci dispiace anche per la memoria corta di Gattuso che si è dimenticato di aver conosciuto il nostro presidente Rocco Commisso di persona, in occasione della gara tra Fiorentina e Napoli dello scorso anno. Vorrei anche segnalare che, al momento, non è arrivata nessuna richiesta da parte dei suoi avvocati per abolire la clausola di riservatezza che ci impedisce di parlare di ciò che è successo".

