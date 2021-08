Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

L’infortunio di Kessie apre ad Adli

Per la Gazzetta dello Sport l’infortunio d Kessie, che non potrà rientrare se non a settembre, accelera i tempi per la ricerca di un altro centrocampista. Il principale indiziato è Yacine Adli, 21enne del Bordeaux. Il club franese, però, a quanto pare chiede una cifra troppo alta rispetto alla valutazione fatta dai rossoneri.

La nostra opinione: Oltre dieci milioni per un centrocampista così giovane, in effetti, forse sono un po’ troppi. La valutazione attuale del cartellino, infatti, è di 9 milioni, cifra che probabilmente il Milan vorrebbe mantenere come tetto massimo per la trattativa. Ci saranno comunque degli incontri per provare ad avvicinarele parti.

Pjanic bloccato da Ramsey

In casa Juventus, mentre ancora l’affare Locatelli non si chiude e resta aperta la questione del rinnovo di Dybala, rimane in sospeso anche il ritorno di Miralem Pjanic, che per Tuttosport rest bloccato a causa della permanenza di Aaron Ramsey: questioni di spazi in rosa e di costi da sostenere che impedirebbero al bosniaco di essere inserito in organico.

La nostra opinione: Ramsey tempo fa si era lamentato della difficoltà di integrarsi alla Juventus, e non è nemmeno uno che ha il posto da titolare garantito. E allora perché ostinarsi a rimanere, visto che è luii a non voler lasciare il club? Tanti giocatori, pur di essere più considerati a livello tecnico sono disposti a fare scelte di ingaggio più basso in società che li valorizzano, quindi proveremo a capire meglio nei prossimi giorni l’evolversi della vicenda.

La Fiorentina tira sul prezzo di Vlahovic

Il Corriere dello Sport sottolinea quanto l’Atletico Madrid sia interessato a Dusan Vlahovic. Talmente interessato da offrire 60 milioni alla Fiorentina. Pare però che il club toscano non sia disposto a parlarne se non a partire da 70 milioni.

La nostra opinione: era da tempo che non si parlava di cifre così alte per un giocatore viola. Forse il club di Commisso potrebbe cedere, anche se sull’altro piatto della bilancia pende la necessità di apparecchiare una stagione tranquilla, senza i patemi e i rischi della precedente. E cedere uno degli uomini di punta, dopo il brutto epilogo con Ribery, potrebbe non essere la scelta migliore.

