Una stagione da protagonista con la maglia delprima, un buon Europeo conclusosi con la coppa alzata al cielo di Wembley poi: nell'ultima stagione,ha completato la propria rinascita, tornandosi ad esprimere ad altissimi livelli e potendo far valere nel migliore dei modi la propria esperienza internazionale. Un'esperienza che, adesso, farebbe davvero comoda aldi Stefano Pioli, che nelle ultime ore ha intavolato una trattativa lampo per assicurarsi l'esterno giallorosso: si lavora sulla formula del prestito con diritto di riscatto, una formula che accontenterebbe entrambe le parti vista l'esigenza dei rossoneri di ampliare il proprio parco esterni e l'esclusione dello stesso Florenzi dal progetto Roma per mano del nuovo tecnico José Mourinho.