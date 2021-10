Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Premier League Il Newcastle diventa "saudita": affare da 350 milioni di euro 20 ORE FA

Il Newcastle pensa ad Antonio Conte: primo contatto

Secondo la Gazzetta dello Sport il nuovo Newcastle saudita è pronto a investimenti faraonici, forte di un patrimonio di 400 miliardi di dollari cui attingere. L'idea è quella di partire dalla panchina e il primo tecnico nella lista dei desideri è Antonio Conte, libero dopo la conclusione della sua avventura all'Inter. Non c'è ancora una trattativa vera e propria.

La nostra opinione. La sensazione è che da adesso in poi in casa Newcastle possa davvero accadere di tutto e che la storia del club possa cambiare radicalmente. Il nome di Conte è intrigante: il tecnico salentino si troverebbe di fronte alla sfida di portare in alto una squadra non più abituata a competere per vincere (e di farlo in tempi brevi) e avrebbe a disposizione risorse economiche pressoché infinite. Motivazioni e disponibilità sul mercato, quindi: il mix perfetto per il tecnico salentino.

Belotti-Torino, niente rinnovo: è rottura

"Per il momento non ha firmato e non credo abbia voglia di firmare. Io ho fatto un'offerta che andava oltre alle mie possibilità, non posso costringerlo ad accettarla". Con queste parole, pronunciate a margine del Festival dello Sport, il presidente del Torino Urbano Cairo ha sancito di fatto la fine dell'esperienza di Andrea Belotti in maglia granata. Il Gallo, il cui contratto scade il 30 giugno 2022, si libererà dunque a parametro zero alla fine della stagione e dall'1 gennaio sarà libero di accordarsi con un'altra squadra.

La nostra opinione. La rottura tra il Toro e Belotti era nell'aria e si è puntualmente verificata attraverso le parole di Cairo che non avrebbero potuto essere più chiare. A questo punto è lecito chiedersi quale sarà la prossima squadra dell'attaccante: in Italia l'Inter rimane molto vigile e potrebbe tornare alla carica dopo il tentativo di quest'estate, ma attenzione anche alla Fiorentina che potrebbe avere bisogno in tempi molto brevi di un sostituto di Vlahovic.

Juve su Vlahovic, col dubbio Morata

Tuttosport fa il punto della situazione in casa Juventus per quanto riguarda l'attacco. Il quadro sembra ormai delineato: l'obiettivo numero 1 rimane Dusan Vlahovic, in rotta con la Fiorentina. I bianconeri, nonostante la stima per Alvaro Morata, non sembrano intenzionati a versare nelle casse dell'Atletico Madrid i 35 milioni che servono per esercitare il diritto di riscatto e acquistare lo spagnolo a titolo definitivo. Lo scenario potrebbe cambiare qualora una tra Manchester City, Tottenham e Atletico Madrid (tra i club interessati a Vlahovic) dovesse muoversi già a gennaio: in quel caso la Juve rischierebbe di essere tagliata fuori e dovrebbe ripiegare su un'alternativa come Gabriel Jesus o Icardi.

La nostra opinione. Sarà un'estate caldissima, la prossima, per i grandi bomber d'Europa. Impossibile prevedere già ora tutti gli incastri anche perché le squadre coinvolte, dal PSG al Real Madrid, dal City al Liverpool, sono davvero tante. La Juve, come sottolinea Tuttosport, ha un piccolo vantaggio rispetto alle altre: non ha la necessità di liberare un posto per fare spazio a Vlahovic, un aspetto di non poco conto che potrebbe consentire ai bianconeri di imbastire una trattativa con la Fiorentina con maggiore serenità.

Conte, vincere e dirsi addio: fra ristoranti, carri e sfoghi

Calciomercato 2020-2021 Pogba: "A Torino si sta bene. Tornare alla Juve? Vedremo..." 19 MINUTI FA