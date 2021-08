Sky Sport, Il Real Madrid esce allo scoperto per Kylian Mbappé . Secondo la Casa Blanca avrebbe presentato al PSG un'offerta pari a 160 milioni di euro per arrivare all'attaccante-freccia della nazionale francese.

Serie A Formazioni tipo: ecco come giocheranno le 20 squadre di A 02/08/2021 A 22:27

Mbappé che, in numerose circostanze ha manifestato l'intenzione di voler giocare a tutti i costi con le Merengues, quest'anno timonate da Carlo Ancelotti, come sogno della sua infanzia e che, nelle ultime settimane, ha rifiutato (peraltro anche seccamente) ben tre proposte di rinnovo del contratto - in scadenza il 30 giugno 2022 - da parte del club parigino.

L'ex Monaco, classe 1998, sta ora aspettando la risposta in chiave mercato da parte di Leonardo e dello sceicco Nasser Al-Khelaïfi, che per ora non hanno ancora dato il loro consenso. Il sogno di vedere giocare insieme i tre assi Mbappé, Messi e Neymar resta ancora vivo. Così come, d'altro canto, quello di affiancare alla Pulce argentina Cristiano Ronaldo, in rotta con la Juventus ma conteso, allo stesso tempo, anche dal Manchester City. La sensazione è che, alla fine, il PSG accontenterà lo stesso Mbappé.

L'Equipe: "CR7 verso il City". Inter: Correa+Belotti?

Calciomercato 2020-2021 Tabellone di mercato: acquisti e cessioni della Serie A 2021-2022 23/07/2021 A 16:55